Ex on the Beach Norge

Ex on the Beach Norge er nominert for seksualiseringen av deltakerne og måten dette fremstilles for et ungt publikum. Markedsføringen preges av kropp og sex, noe som gjenspeiles i programmet. Tidligere deltakere har også følt på sexpress fra andre deltakere uten at produksjonen har grepet inn. Aldersgrensen for programmet er 14 år. Serien strømmes dermed ukritisk til et ungt publikum og bidrar til en økt seksualisering i mediebildet.

Prowhitening

Prowhitening er nominert for at de aktivt bruker influencere til å selge ideen om at hvite tenner er en nødvendighet for unge forbrukere. Tannbleking hos de fleste tannleger har en aldersgrense på 18 år, mens Prowhitening skriver på nettsiden deres at de “anbefaler at du er over 12 år” for å kjøpe produktet deres. Tannblekestripsene fremmer et ensidig skjønnhetsideal samtidig som produktene deres kan virke skadelig på tennene.

ZARA

ZARA er nominert fordi de gjennom produkter og markedsføring promoterer et ensidig skjønnhetsideal. Den populære kleskjeden mangler variasjon i størrelsene de tilbyr, særlig i de fysiske butikkene. I tillegg viser de lite kroppsmangfold i markedsføringen sin. ZARA sin definisjon på hvordan en “normal” kropp ser ut blir dermed veldig smal. Som europas største kleskjede målt i antall butikker burde ZARA tilby klær til alle kropper, men dette er ikke realiteten i dag.