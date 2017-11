I en video på Youtube, med den ellers så koselige barne-tv-figuren Peppa Gris, er grisen omgjort til en kannibal som spiser sin egen far, og river av seg sin egen hud for å lage bacon.

Kjellaug Tonheim Tønnesen, rådgiver i organisasjonen Barnevakten, sier slikt innhold får mange til å reagere.

– Mange foreldre blir tatt på senga. De blir sjokkerte over at noen lager slikt innhold, og at ungene har fått det rett i fleisen provoserer mange foreldre, sier Tønnesen.

Torturert hos tannlegen – lastet opp på barnekanal

Norske barn er storforbrukere av videonettsiden Youtube allerede fra de er små.

Her kan de finne koselige videoer med alt fra åpning av kinderegg, sovende animerte kaniner, eller videoer om den populære figuren Peppa Gris.

Men samtidig finnes det piratvideoer hvor innholdet på ingen måte passer for barn. Flere videoer viser Peppa i forskjellige situasjoner der vold og høylytt gråting går igjen. En video viser Peppa Gris i tortur hos tannlegen.

Denne videoen var delt på kanalen «Kids Fun TV» som tilsynelatende retter seg mot barn. Videoen er nå fjernet derfra, men finnes fortsatt i forskjellige versjoner på Youtube.

Tønnesen i Barnevakten sier det er et kjent problem at barn kommer over videoer med barnefigurer som ikke er like barnevennlige lengre.

– Kjente barnefilmer som enten er dubbet med ny tekst som ikke passer for barn, eller det er nye grafiske elementer i filmene som gjør at barn blir både skremt og opprømt, sier hun.

Vil slå ned på

Youtube, som eies av Google, sier i en artikkel i The Guardian at de ønsker å slå ned på videoer der innhold opprinnelig ment for barn gjøres upassende.

Nå skal det for eksempel bli enda vanskeligere å tjene penger på videoer med innhold rettet mot barn. Dette er for å gjøre det mindre attraktivt å lage videoer med upassende innhold.

– Det er et godt grep fra Youtube sin side, sier Tønnesen.

Aldersgrense på 13 år

Youtube er i utgangspunktet ment for de over 13 år.

Om man laster ned den vanlige appen til en smarttelefon eller nettbrett, er applikasjonen av tilbyder merket med 17-årsgrense i App Store, og «parental guidance» i Google Play.

– Aldersmerkingen indikerer at Youtube ikke er tenkt for de yngste, sier Tønnesen.

Det finnes en egen applikasjon for barn, YouTubeKids, der upassende videoer skal være filtrert bort.

Barnevaktens anbefalinger for bruk av Youtube Ekspandér faktaboks Aktivere «sikker modus» i innstillingene på Youtube. Det gir noe filtrering.

Anbefaler for de yngste, Kids Youtube eller appen Huvi, hvor foreldre kan bestemme hva som skal være tilgjengelig. Huvi gjør også Youtube reklamefri, og gir mulighet for tidsstyring.

Vise interesse for hva barna er opptatt av.

Snakke med barna om nettvett og kildekritikk.

Tønnesen oppfordrer uansett foreldre til å følge med på hva barna ser på nettet. Der får hun støtte av Barbro Hardersen, for tiden i permisjon fra Medietilsynet, og forfatter av boka «App'legøyer og app'estreker».

– For å øke deres motstandsdyktighet kan man begynne å øve, snakke om hva kildekritikk er, hvem som er avsender og hva slags innhold det er, med små barn i barnehagealder. Til og med små barn forstår dette.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med Google/Youtube.

Les mer om aldersgrenser i sosiale medier på Barnevaktens nettsider.