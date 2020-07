Gravde i familiehistorien – fant ut at farmoren var prostituert

– Jeg har alltid lurt på hvem farmoren min var, forteller Nina Grünfeld.

Hun har gitt ut bok om farmoren og boken er nå solgt til flere land. Sveriges største forlagshus, Bonnier, har gitt en høy sum for rettighetene.

Prisen er hemmelig. Flere filmprodusenter vil gjerne lage film av boken.

Hun har trålet arkiver for å finne ut hvordan farmoren levde. Født i 1908 i en liten jødisk landsby i Tsjekkoslovakia. I 1931 fødte hun en sønn, Berthold Grünfeld, Ninas far. Men han vokste aldri opp med moren sin.

Denne fødselsattesten viser at Berthold Grünfeld ble født utenfor ekteskap. Foto: Nina Grunfeld

Prostituerte seg

Faren hennes ble sendt på barnehjem og senere til en fosterfamilie. Høsten 1939 ble han sendt til Norge fordi han var jødisk og i fare i Tsjekkoslovakia da krigen kom.

I Norge ble Berthold Grünfeld en anerkjent psykiater. Sannheten Nina Grünfeld fant om farmoren var trist.

– Frida ble prostituert. Farmoren min kom fra en jødisk minoritet. Familien var fattig, forteller hun.

Farmoren ble gravid i 1931 og fødte sønnen Berthold i 1932. Hun satte ham bort.

Farmor i politiets arkiv



Hun fant spor etter farmoren i politiets arkiv. Politiet ville gjerne ha kontroll på prostituerte fordi de utgjorde en smitterisiko når det gjaldt veneriske sykdommer.

Det meste hun finner om farmoren er problematisk. Hun levde et utfordrende og tøft liv.

Mye tyder på at hun gjorde ting som gikk på familiens ære løs. Hun ble trolig utstøtt av familien og landsbyen. Sannsynligheten for at det var derfor hun ble prostituert er stor, forklarer hun.

Nina Grünfeld fikk god hjelp av Zuzana Bodnarova da hun søkte i statsarkivet i Bratislava etter spor etter farmoren sin. Foto: Nina Grunfeld

Ville ha barnet tilbake

Faren hennes, Berthold Grünfeld, levde ikke lenge nok til å få vite at moren hans forsøkte å få ham tilbake. Barnebarnet har funnet ut at farmoren kom tilbake til hjemstedet i 1939 for å kreve omsorgsretten for gutten sin. Men den kampen tapte hun fordi hun livnærte seg som prostituert.

– Jeg har klart å følge henne gjennom hele krigen, forteller hun. Det siste stoppestedet i Fridas liv var konsentrasjonsleiren Auschwitz.

Nina Grünfeld forteller at det hun fant ut var ganske tbrutalt. Flere ganger underveis lurte hun på om det var riktig å fortelle denne historien av hensyn til farmoren. Hun fant aldri noe bilde av farmoren, men hun greide å nøste opp livshistorien hennes.

– Jeg har mange ganger lurt på om jeg skulle beskytte henne. Om det er uetisk å fortelle om livet hennes. Men jeg tenkte at det må bli alt eller intet, sier Nina Grünfeld. Hun tror farmoren ville støttet henne.