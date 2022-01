Gråtkvalt Adele må avlyse sin første Las Vegas-konsert

– Jeg beklager, men showet mitt er ikke klart. Vi har forsøkt alt, men har blitt totalt ødelagt av leveringsforsinkelser og covid. Halve teamet mitt har korona, deler den verdenskjente artisten i en video på Instagram.

– Jeg kan ikke gi dere det jeg har akkurat nå. Jeg er helt nedslått, legger hun til.

Avlysningen skjer kun 24 timer før det første av helgeshowene hennes i Las Vegas skulle ha premiere fredag kveld lokal tid.

Showene ble annonsert i slutten av november i fjor. Adele skulle etter planen gjøre 24 konserter på Caesar's Palace i Las Vegas på fredager og lørdager i tidsrommet 21. januar til 16. april under tittelen «Weekends With Adele».

Dyre billetter

Prisen på billettene variere fra rett rundt 750 kroner for de billigste til rundt 6000 kroner for de dyreste.

I videoen ber Adele om unnskyldning til fansen som allerede hadde kommet til Las Vegas for helgen.

– Jeg beklager at dette skjer i siste øyeblikk. Jeg er opprørt, flau og lei meg for alle som måtte reise hjem igjen, sier artisten.

Adele sier hun og hennes team jobbet i 30 timer i strekk før avlysningen for å finne en løsning, men at de nå har gått tomme for tid.

Hun er fast bestemt på at konserter skal det bli, frem i tid.

– Vi jobber med å finne nye datoer nå, og jeg skal gjennomføre showet mitt, sier hun.

Sinte fans: – Burde visst dette før

Adele har ikke turnert siden 2017 og billettene til hennes show i Las Vegas har derfor gått unna som varmt hvetebrød. I desember ble det kjent at konsertserien har generert mer enn 50 millioner dollar i billettinntekter.

Det vil gi den 33 år gamle britiske artisten 2,2 millioner dollar per konsert, ifølge Billboard.

Mange av fansen har støttet avgjørelsen hennes om å avlyse, mens andre er rasende over at hun avlyste 24 timer før konserten skulle finne sted, skriver BBC.

Gillian Rowland-Kain var allerede på et fly på vei til Las Vegas fra New York, da hun fikk vite om avlysningen.

– Jeg er rasende over at Adele ventet til siste liten med å ta denne avgjørelsen. Jeg er klar over at ingen artister ønsker å avlyse, men hun burde visst i går at showet ikke kom til å bli klart i tide, sier hun til den britiske kringkasteren.