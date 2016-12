Grande føler seg trakassert av Facebook-gruppe

Via gruppen «Nei til Trine Skei Grandes flyseteavgift» har motstandere av den omstridte avgiften forfalsket nyheter fra VG og andre mediehus på Facebook for å ramme Venstre-lederen, skriver Aftenposten.

– Dette har avlet fram flere drapstrusler, og jeg har i perioder hatt behov for politibeskyttelse, sier Skei Grande til avisen.

Sprer falske nyheter

I det siste har protestgruppen med sine over 80.000 følgere begynt å spre falske nyheter til sine følgere ved å endre avisenes overskrifter og ingresser. I et innlegg i forbindelse med Stortingets behandling av nasjonalforsamlingens folkevalgte siteres Venstre-lederen på at «ingen fortjener toårig etterlønn like mye som meg».

Nyhetsredaktør i VG er betenkt over hvordan flere VG-artikler er blitt misbrukt. Nå klager avisa forholdet inn til Facebook fordi de mener det rammer deres troverdighet.

– Det er alvorlig at VGs troverdighet og merkevare blir misbrukt på denne måten. Jeg er urolig for at utviklingen med «fake news» som vi har sett brukt i stor stil i USA, nå har kommet for fullt til Norge. Funksjonaliteten på delingsfunksjonen til Facebook, innbyr til at det er lett å endre det opprinnelige innholdet, sier nyhetsredaktør i VG, Gard Steiro.

Kan straffeforfølges

– Dette må jo være straffbart, noe utgis for å være noe det ikke er og det kan straffeforfølges, mener generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen.

Hvorvidt man bør utfordre Facebook om det som skjer, er jo noe som bør diskuteres, mener han.

– Facebook er generelt vanskelig å få i tale. De fastholder at de er et teknologisk selskap. Jeg mener at de sakene vi har sett i de siste årene med Vietnambildet, falske nyheter og hets knyttet til det, tilsier at Facebook må tenke gjennom sin rolle på nytt. Hvilket innhold fjerner de og hva lar de bli, sier Jensen.

–– Hvis du deler en sak fra VG og i løpet av delingsprosesn endrer saken, begår du en straffbar handling. Da er det ikke Facebook, men den som gjør det som gjør noe straffbart, fortsetter han.

Generalsekretæren i Norsk Redaktørforening vil ikke oppfordre til anmeldelse, men om dette skal forfølges, så må det bli via rettssystemet, mener han.

Ikke brudd

Venstre har tidligere i år rettet flere klager til Facebook, men uten at nettgiganten har foretatt seg noe overfor gruppen. Skei Grande hadde i sommer et personlig møte med en representant for Facebook. I et skriftlig svar fastslås det imidlertid at de ikke mener at gruppen bryter deres standarder.