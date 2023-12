– Jeg tror det nye spillet kommer til å bli en milepæl.

Det sier spillekspert Jon Cato Lorentzen til NRK.

Første sniktitt på Grand Theft Auto 6 skulle opprinnelig ha premiere klokka 15 tirsdag, men slik ble det ikke.

Årsaken var at traileren til spillet ble lekket. Dermed valgte spillutvikler Rockstar Games å selv publisere den på sin offisielle Youtube-kanal natt til tirsdag.

På sju timer har over 40 millioner mennesker sett traileren.

Grand Theft Auto (GTA) regnes som en av de mest omtalte og kontroversielle spillseriene noensinne.

Ut fra traileren ser det ut til at spilleren får reise tilbake til storbyen Vice City, som er basert på Miami. Foto: AFP / NTB

Spillene er blant annet kjent for sitt voksne innhold og fokus på vold og seksuelt innhold.

På den andre siden er spilluniversitet også mye mer for mange andre.

Lorentzen omtaler blant annet spillserien som et kulturelt fenomen verden over.

Grand Theft Auto-serien kort forklart: Ekspander/minimer faktaboks Grand Theft Auto er en populær videospillserie utviklet av Rockstar Games. Serien er kjent for sin åpne verden og satire av samtiden. Hovedfokuset i spillene er bygget på kriminelle aktiviteter som biltyveri, drap og bankran. Hver utgivelse i spillserien har også unike karakterer og en utbredt historie spilleren følger. Spillserien har 18-årsgrense.

Store forventninger

Ti år etter utgivelsen av forrige spill i serien, «GTA 5», kunngjorde spillutgiver Rockstar Games i november at første sniktitt på det neste spillet i serien ville komme i desember.

Kunngjøringen fra 8. november har fått 184 millioner visninger på X, tidligere kjent som Twitter, og meldingen har fått 1 million likerklikk.

Men hva er det med nettopp denne spillserien som gjør folk så engasjerte?

– Spillene har fått en stor følgerskare først og fremst fordi innholdet har vært bra. Popkulturelt så er Grand Theft Auto-serien en bauta, sier Lorentzen.

Jon Cato Lorentzen mener GTA's suksess i stor grad skyldes spillerens frihet i en levende spillverden med en treffende parodi på vår egen verden. Foto: Kristian Nymoen / NRK

Startet på 90-tallet

Grand Theft Auto-historien er lang og kontroversiell. Det hele startet på 90-tallet som et politi og røver-spill.

– Så fant Rockstar ut når de lagde spillet, at det var mye morsommere å bare være røver. For da kunne du gjøre hva du ville. Politiet må jo følge reglene, forteller Lorentzen.

Ut fra det ble det første spillet, «Grand Theft Auto», gitt ut i 1997.

Spillutvikleren Rockstar Games har gitt ut totalt 15 spill i Grand Theft Auto-serien siden 1997. Foto: AFP

Kontroversielt

En spillserie med hovedfokus på biltyveri, drap og bankran har ikke gått stille i dørene. Spillserien har vært gjenstand for flere kontroverser.

En av bekymringene var at barn kunne få tilgang til spillet.

I 2002 ønsket daværende barne- og familieminister Laila Dåvøy å forby «GTA 3». Samme år ble det politianmeldt av barneombudet og forbrukerrådet.

Kontroversene har samtidig vært viktige for å etablere spillserien som noe litt farlig, mener Lorentzen.

– Når du først er litt i opposisjon til foreldre, lærere og samfunnet så har jo det å spille GTA på en måte vært et hedersstempel, sier han.

Grand Theft Auto 5 som ble utgitt i 2013 tok mer enn fem år å lage, og kostet mellom 1,2 og 1,8 milliarder kroner. Foto: Rockstar Games

Debatten som døde ut

Samtidig som Grand Theft Auto tok av for 20 år siden, var også debatten om vold i dataspill stor.

Siden har debatten stilnet og fokuset har rettet seg mot andre ting.

– På starten av 2000-tallet skiftet fokuset til avhengighetsaspektet ved spill. Særlig etter lanseringen av World of Warcraft i 2004 fikk det veldig mye oppmerksomhet, opplyser medieforsker Faltin Karlsen ved Høyskolen Kristiania til NRK.

– Så du kan si at allerede da fikk voldselementene i spill mindre oppmerksomhet enn det hadde fått tidligere, sier han.

I senere tid har fokuset rundt vold i dataspill blitt byttet mot bekymringer rettet mot smarttelefoner, sosiale medier og skjermbruk, opplyser Faltin Karlsen. Foto: Kari Stokke Nilsen / NRK

Fra midten av 2000-tallet var det en periode hvor bekymringene rundt avhengighetsproblematikk og vold byttet på å få fokus fra omverdenen.

Karlsen uttrykker at han ikke er overrasket over at debatten om vold i dataspill i stor grad har blitt borte.

– På en måte så synes jeg ikke det er rart. Det selges ikke flere førstepersonskytere nå enn det gjorde da. Det er samtidig ikke noen forskning som viser entydig at voldselementer har en veldig stor påvirkning på de som spiller, sier han.

Noe usikkerhet

Nå som første sniktitt på det neste kapittelet i Grand Theft Auto-serien er ute, er det nok fortsatt en stund til spillet gis ut.

Ifølge Jon Cato Lorentzen følger det noen usikkerhetsmomenter rundt neste spill.

Blant annet har noe av den kreative kraften bak Grand Theft Auto som Dan Houser, Lazlow Jones og Michael Unsworth forlatt spillutvikler Rockstar Games.

Ti år har gått siden GTA V, det femte og foreløpig siste spillet i serien, ble sluppet. Foto: AFP / NTB

Spilleksperten fremhever også satiren som har vært så viktig i Grand Theft Auto.

Konkret peker han på at satiren om det amerikanske samfunnet i det ti år gamle «GTA 5» nå er skremmende nær virkeligheten.

– Det er jo en av utfordringene Rockstar står overfor nå. Hvordan skal de ta temperaturen på samfunnet og parodiere et USA som nesten er en parodi på seg selv?

– Altså, for noen år siden var en sjaman med på å storme Kongressen i Washington. Det er som tatt ut av et GTA-spill, sier Lorentzen.

Ifølge Rockstar kommer spillet ut i løpet av 2025.