Det er åpen dag på Kunsthøgskolen i Oslo, og på verkstedene for grafikk og tegning er det yrende liv.

– Alle har liksom vokst opp med en Mac på magen, nå vil de gjerne spikke litt og tegne litt, sier Bror Mikkelborg, verksmester og høgskolelektor på avdeling for grafikk og tegning på Kunsthøgskolen i Oslo.

Han tror at de digitale teknikkene har tapt nyhetens interesse.

BROR MIKKELBORG er verksmester og høgskolelektor på linjen for grafikk og tegning. Victor Johan Strømme er student. Foto: Tone Staude / NRK

– Vi har spennende studenter, sier Jan Skomakerstuen, mester på verkstedet for silketrykk. Blant dem er meksikanske Lucia Cristerna Aragón og svenske Victor Johan Strømme.

– Det som er så herlig er man kan lage ny kunst med gamle tradisjoner, sier svenske Victor Johan Strømme, han blander foto med andre teknikker.

Aragón, som var i Norge første gang som utviklingsstudent, søkte seg til Kunsthøgskolen i Oslo fordi hun mente at dette lærestedet har verdens beste verksteder.

Grafikk til folket

Det er dyrt å kjøpe kunst, men grafikken har alltid vært innen økonomisk rekkevidde for folk flest. På en utstilling i Tromsø slo tre kunstnere seg sammen om å stille ut grafikk. Kurt Edvin Blix Hansen er maler og grafiker, og han har notert seg at interessen for grafikk er på opptur.

MALER OG GRAFIKER: Kurt Edvin Blix Hansen Foto: Privat

– Mange kunststudenter har vært innom for å forhøre seg litt nærmere om teknikkene og håndverket, sier han.

Kollega Are Andreassen viser fram en minipresse som kunstnerne har med seg til utstillingslokalet. Her kan publikum få prøve selv. Det er en dialog mellom kunstnerne og publikum.

– Det er fryktelig artig. Det er en måte å samle historier på, og trykke dem, sier han.

Takket være Munch

Hans Richard Elgheim og Munch-ekspert Gerd Woll ser på et av Edvard Munchs grafiske trykk. Foto: NRK

–Grafikken har alltid hatt høy status her i Norge, takket være kunsten til Edvard Munch. Munchmuseet har alltid stilt ut grafikken hans på lik linje med maleriene, sier Mikkelborg.

Og hos Grev Wedel Auksjoner i Oslo er den årlige Munch-auksjonen godt i gang. Den er en førjulstradisjon.

– Vi har Munch-grafikk i alle prisklasser for å fjerne myten om at all Munchs grafikk er helt uoppnåelig i pris. Så trykk fra 10-20.000 kroner og oppover, har vi med på auksjonen. Det dyreste danne gangen ble «Brosjen», som gikk for 2, 4 millioner kroner, sier auksjonarius Hans Richard Elgheim

Prisrekord for trykk

– Salget av Munchs grafikk har hatt et kraftig oppsving de siste årene. Det samme gjelder tresnittene av den nordnorske kunstneren John Savio.

Og Per Kleivas ikoniske «Amerikanske sommerfugler. Blad fra imperialismens dagbok» satte nylig prisrekord for salg av grafiske trykk. Det ble nettopp solgt for 130 000 kroner.