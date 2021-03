Grå korona-hverdag ble årets beste pressebilde

Vinnerbildet i kategorien nyhet, Norge: «Statsministerens korona-år» av Martin Slottemo Lyngstad (Paragon for Aftenposten). Juryen sier: «Bildet representerer det absolutt største som skjedde i fjor. Dette er ett minutt over tolv, øyeblikket Norge stenger ned. Bildet har en nerve i seg hvor man ser det politiske lederskapet off guard, på en måte man ikke har gjort før eller siden koronapandemien kom til Norge. Et bilde for historiebøkene.»

Foto: Martin Slottemo Lyngstad / Paragon for Aftenposten