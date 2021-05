Golden Globe lovar raske endringar etter kritikk

Hollywood Foreign Press Association, HFPA, som deler ut Golden Globe-prisane har hatt det stritt i 2021. I februar blei det retta krass kritikk mot klubben i ein artikkel i Los Angeles Times.

Kritikken gjekk blant anna på organisasjonen ikkje hadde svarte medlemmar, og at dei tok i mot gåver og reiser frå folk i filmbransjen, som kunne bli tolka som smørjing.

HFPA har lova å rydde opp, men NBC meinte dei gjekk for sakte fram. Dei droppar difor neste års prisutdeling, skriv Deadline.

I tillegg har skodespelarar og produksjonsselskap truga med boikott av prisutdelinga.

Tom Cruise skal ha levert tilbake Golden Globe-prisane han har vunne i protest mot HFPA. Foto: VINCE BUCCI / AFP

Uformell prisutdeling

HFPA blei starta i 1943 som ein organisasjon for utanlandske underhaldningsjournalistar i USA. Dei 86 medlemmane får ofte eksklusive avtalar med stjerner, og andre gode som journalistar som står utanfor kan sjå langt etter.

Den norske journalisten Kjersti Flaa har søkt om medlemskap fleire gongar, men har fått avslag. Ho skulda dei for kartellverksemd og saksøkte organisasjonen i fjor, men blei avvist av domstolen. Ho har anka saka til ein ny instans.

– HFPA er ei veldig lita og homogen gruppe menneske, og eg forstår ikkje kvifor dei har fått så stor innverknad med Golden Globe-prisen, seier førstelektor Gry Cecilie Rustad ved Institutt for informasjons- og medievitskap ved Universitetet i Bergen.

Medievitar Gry Cecilie Rustad synest det er rart at medlemmane i organisasjonen bak Golden Globe har fått så stor makt. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Golden Globe blir rekna som startskotet for prisutdelingane i Hollywood. HFPA har delt ut prisen sidan 1944. Vinnarane blir stemt fram av medlemmane.

Ramma for prisutdelinga er ein middag, som gir ei meir uformell stemning enn det Oscar-gallaen kan vise til.

– Eg trur grunnen til at folk har sett på det er at showet har vore ganske underhaldande, men prisen har aldri blitt tatt veldig seriøst, seier Rustad.

Må skjerpe seg

Dei siste åra har krav om likeverd og mangfald endra strukturar i Hollywood.

I 2015 blei Oscar-juryen kritisert for at ingen svarte skodespelarar var nominert. Dette forsterka seg då det skjedde på nytt året etter.

I 2017 følgde metoo og Time's Up-bevegelsen som fokuserte på seksuell trakassering, overgrep og diskriminering i filmbransjen.

Filmakademiet som står bak Oscar-utdelinga tok grep etter kritikken dei fekk. Og i år kunne dei feire ei prisutdeling som blir sett på som ei av dei mest mangfaldige på fleire år.

No kan det verke som om det er HFPA som står for tur, seier Rustad.

– Etter metoo og Black Lives Matter ser vi at problema innan organisasjonen kjem fram. Det er difor stjernene no engasjerer seg. Oscar-akademiet har skjerpa seg. No må HFPA gjere det same. Dei har vore ganske lite proffe ganske lenge, men det er først no folk verkeleg reagerer.

Tina Tchen i Time's Up-kampanjen trur protestane mot Golden Globe-juryen kan føre til varige endringar i den amerikanske filmbransjen. Foto: MICHAEL LOCCISANO / AFP

Når NBC no droppar Golden Globe til HFPA har fått på plass endringar, viser at det nyttar å protestere, seier Time's Ups president og direktør, Tina Tchen til The Hollywood Reporter.

– Vi ser at vi ved å protestere mot eit djupt urettferdig prissystem, kan vi førestille oss ein rettferdig industri. Saman har vi kravd ein prisseremoni som er inkluderande, transparent og respektfull. Mot og leiarskap har gjort forskjellen.

– Topp prioritet

HFPA vedgår at dei siste dagane har vore ein vekkar for organisasjonen. Difor har dei no oppdatert planane sine, slik at endringane kjem raskare enn det dei først skisserte.

– Uavhengig av når neste Golden Globe blir sendt på TV neste gang, skal vi få på plass endringane så snart som mogleg. Dette har den høgste prioriteten i organisasjonen no, seier dei i ei fråsegn til Deadline.

I tidsplanen lovar dei blant anna minst 20 nye medlemmar innan august, større mangfald blant medlemmane og kurs om seksuell trakassering.

Det skal også vere på plass eit nytt styre og ei ny leiing innan august.

Før sommaren skal dei også sjå på korleis organisasjonen er sett saman og lage nye retningslinjer for gåver, reiser og interessekonfliktar.