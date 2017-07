Gjestene ankommer kongsgården

Gjestene ankommer nå kongsgården på Bygdøy. Dronning Sonja er ikledd en fotsid, lilla kjole, og kongeparet hilser nå på gjestene som ankommer. Blant gjestene er ordfører i Oslo kommune, Marianne Borgen.

Prinsesse Astrid ble tatt i mot av kongeparet. Lis Haraldsen, enken etter dronning Sonjas bror, blir også tatt i mot av kongeparet.

Artist Magne Furuholmen og hans kone er også blant gjestene i kveld. Magne Furuholmen har blitt nær venn av dronningen de senere årene.

Statsminister Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes har også ankommet kongsgården. Statsministeren er ikledd en lang, grønn kjole.

NRK har også fått bekreftet at Marius Borg Høiby og hans kjæreste Linn Helena Nilsen vil være tilstede i kveld. De to har valgt å unngå kameralinsene, og vil ikke bli å se i livesendingen.

Politikerne Fabian Stang og Catharina Munthe er gjengangere på kongelige fester, og er også gjester i kveldens bursdagsfeiring.

Til festen i kveld er nære venner, samarbeidspartnere gjennom flere år og familie invitert. Gjestelisten er ikke kjent, men NRK sender live når de ankommer kongsgården. Livesendingen kan du se øverst i denne saken.

Etter hva NRK erfarer er det rundt 100 mennesker invitert til hagefesten. Der blir det god mat, god drikke og dans. Det er kjent at dronningen er svært glad i å danse, gjerne til live jazz-musikk.

Tidligere i dag har dronningen feiret bursdagen med avduking av statue i Slottsparken, og åpning av KunstStallen ved slottet. Da KunstStallen skulle åpnes, holdt dronningen tale for gjestene. Hun sa det var en drøm som gikk i oppfyllelse.

– Som dere vet har jeg de senere årene hatt et ekstra engasjement for å fremme den grafiske kunsten. Det å åpne KunstStallen med en utstilling av grafikk, er en drøm for meg.

Hun takket samtidig for alle gaver, og fortalte at hun ser frem til å ønske nye kunstnere og kunstformer velkommen i KunstStallen i fremtiden.