Gjer narr av nordmenns «ølsnobberi» i nytt dataspel

– Historia byrjar med at det kjem ein person til Oslo med buss, og det einaste han treng etter den lange turen, er ei pils, fortel spelutviklar Arik Zurabian.

Men det å finna ei heilt vanleg pils, er ikkje alltid like enkelt når ein kan velja i eit hav av ulike øltypar i barane.

Nettopp dette er temaet i det nye indiespelet «Dude, Where Is My Beer?». Her må ein innom ein haug med barar, oppgåver og hundrevis av øltypar på leit etter den vanlege pilsa.

Spelkritikar Rune Fjeld Olsen i NRK meiner spelet har klart å ta mikrobryggeri-kulturen på kornet, med kjærleik og humor.

Han fortel at han aldri har sett så mange norske spel lansert som dette halvåret.

Uvanleg mange norske spel

Tidlegare har NRK fortald at små indieselskap knusar store spelselskap i internasjonal samanheng. No er Olsen også svært optimistisk for den norske spelindustrien.

Tal frå Norsk filminstitutt (NFI) viser at mellom 6 og 15 norske spel vanlegvis blir lanserte i løpet av eit heilt år. Men berre i løpet av dette hausthalvåret blir 12 norske spel lanserte, ifølge Olsen. Det er eit sjeldan tal.

– Det går jo litt i bølger, og me har hatt slike bølger tidlegare, men det har aldri vore så mange spel. Eg tenker det vitnar om ein industri i blomstring. Det kjennest som at det er noko i emning her, som kan bli veldig spennande, seier Olsen.

Han legg til at det er spennande at fleire av spela også har fått merksemd internasjonalt.

– Særleg Helheim Hassle, Embracelet, Dwarfheim, Conan Exiles: Isle of Siptah og Mørkredd, får grei merksemd.

Spelansvarleg Kaja Hench Dyrlie i NFI trur dette er ein trend som fortset.

– Me har fullført den tredje og siste tilskotsrunden i år for utviklingstilskot til spel. Og me veit at det er oppsiktsvekkande mykje kvalitet som for tida er under utvikling.

Ho meiner alt tydar på ein svært lys framtid for norsk spillbransje.

Humoristisk skråblikk på ølkulturen

«Dude, Where Is My Beer?» beskriv Zurabian som eit klassisk peik og klikk-eventyrspel, med inspirasjon frå 90-talet.

90-TALSGRAFIKK: Zurabian laga spelet saman med ein kostarikansk illustratør, Edo Brenes. Musikken har norske David Børke laga. Foto: Skjermdump «Dude, Where Is My Beer?»

Han fortel at det er eit satirisk blikk på all den mikrobryggeriøl-kulturen som har eksistert ei stund.

– Eg er jo eigentleg glad i alle mogelege rare øl, men eg har ein del vener som saknar å gå på ein bar å bestilla ei pils utan å få altfor mange oppfølgingsspørsmål.

– Trur du folk kjem til å sjå humoren i det, eller trur du folk blir provoserte?

– Eg har allereie fått ein del tilbakemeldingar frå begge sidene. Veldig mange kan relatera til denne karakteren. Nokon har sagt at det er ikkje «så vanskeleg» å få tak i pils, men ein må sjå det med litt humor. Det er eit slags parallelt univers, kan ein seia.

Hyllar spelet

Spelet blir lansert i dag, men allereie har nærare 3000 folk det på ønskeliste på spelplattforma Steam.

Olsen fortel at sjangeren var veldig populær på 90-talet, og meiner det kan vera ein marknad for slike eventyrspel.

OSLO: Sjølv om spelet er proppfullt med Oslo-referansar, trur Olsen at alle som bur i ein større by kan kjenna seg igjen. Foto: Privat

– Spelet kom i utgangspunktet litt ut frå ingenting. Eg visste ikkje heilt kva eg skulle venta, men overraskande nok var det utruleg morosamt. Det er eit vellaga peik-og-klikk eventyrspel med genuin humor, seier han.