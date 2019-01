Gjekk i svart i fjor – Golden Globe-vert lovar fest i natt

Seier nei til Super Bowl

Rihanna og Cardi B har takka nei til å opptre under Super Bowl, melder The Guardian. Årsaka er at dei vil støtte ein NFL-spelar som unnlét å knele under nasjonalsongen. Han gjorde dette som ein protest mot politivald og har fått mykje motbør frå ligaen. Bandet Maroon 5 og rapparen Travis Scott skal opptre, men blir no oppmoda av andre musikarar om å trekkje seg. Super Bowl-finalen blir sett av over 100 millionar i USA.