Giske kan felle fem aviser i Pressens Faglige Utvalg

I dag er det nytt møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Der samles et knippe journalister, redaktører og folk fra allmennheten.

Til utvalget kan folk klage inn mediene for brudd på Vær Varsom Plakaten. VVP er noen etiske regler som norske journalister jobber ut ifra.

Hvis man blir felt i PFU må mediene publisere en fellende uttalelse på en godt synlig plass om at de har brutt god presseskikk.

Trond mot røkla

Øverst på sakslista til dagens møte står en klage med mange involverte, som har fått mye oppmerksomhet i media.

«Trond Giske mot Adresseavisen, Aftenposten, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen».

Trond Giske mener hele fem aviser har brutt god presseskikk i flere ulike avisartikler som ble publisert i fjor.

Sakene beskrev historiene til to kvinner som har varslet mot Giske. Den tidligere kulturministeren avviser anklagene som kommer frem i artiklene.

I klagen skriver Giske:

– Avisene publiserer alvorlige anklager om faktiske forhold som ikke dokumenteres, anklager som er til stor skade for meg og familien.

Han mener publiseringen i alle Schibsteds regionaviser forsterker skaden.

Den første saken ble publisert rett før Trøndelag Arbeiderparti skulle velge ny leder.

Giske lå i utgangspunktet godt an til å bli valgt som ny leder, men endte isteden opp med å trekke seg som politiker på grunn av at situasjonen ble for krevende.

Svarer samlet

De fem avisene som er involvert svarer samlet på klagen til Giske. De avviser brudd på god presseskikk og mener artiklene ligger i kjernen av pressens samfunnsoppdrag.

– To åpne kilder forteller om en mektig mann som har misbrukt asymmetriske relasjoner til yngre kvinner og utsatt dem for ubehagelige episoder og uønsket seksuell oppmerksomhet, svarer avisene samlet.

Avisene skriver at de har forståelse for at mediedekningen de siste årene har vært en belastning for Giske og hans familie.

De legger likevel til at sakene som førte til klagene omtaler nye saker som de mener er av offentlig interesse.

Møtet i Pressens Faglige Utvalg varer fra kl. 9–16 og kan strømmes på Norsk Presseforbunds nettsider.