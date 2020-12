Girl in Red på BBC-liste

Norske Girl in red er nominert til BBC Musics "Sound of 2021". De ti artistene på langlisten er valgt ut av et ekspertpanel på 161 personer, med blant andre Billie Eilish og Stormzy. Alle i panelet ble bedt om å velge deres tre favoritter blant artister som ikke har hatt topphits i England ennå. Vinneren kåres i januar 2021.