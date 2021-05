22-åringen frå Horten gjorde braksuksess i 2018 då ho vann årets Urørt med låten «I wanna be your girlfriend».

Etter det har ho fått millionar av fans og rocka på scener verda rundt. Det siste året har ho blitt hylla for musikken sin, og for å vera eit skeivt forbilde verda over.

Nyleg peika prestisjetunge Forbes ho ut som ein av dei 30 mest lovande artistane i Europa.

I går kom ho ut med debutalbumet sitt «If I Could Make It Go Quiet», og lovorda har ikkje venta på seg.

Popdronninga Taylor Swift er blant dei som kjem med hyllest.

Taylor Swift meiner musikken til Girl in Red er spektakulær. Foto: taylorswift / Instagram

«Dropp alt du har i hendene og strøym og kjøp dette albumet fordi det er spektakulært!» skriv ho på sin Instagramprofil.

Ho har tagga Girl in Red, som på sin Instagram svarte med «Taylor Swift, eg elskar deg».

Bortimot komplett debut

Taylor Swift er blant dei mestseljande popartistane i historia, og er den fyrste kvinnelege artisten til å vinne grammy for beste album heile tre gongar.

Taylor Swift er blant dei mestseljande popartistane i historia. Foto: Evan Agostini / AP

Men det er ikkje berre ho som lovprisar det fyrste albumet til Girl in Red. musikkmeldarar både her heime og i utlandet gir ho toppkarakter.

NRKs musikkmeldar skriv blant anna:

«At steget frå soverommet til arena-pop er vellukka, er heva over ein kvar tvil. Girl in Red er framleis Girl in Red, og med «If I Could Make It Go Quiet» stadfestar ho posisjonen sin som ein av landets aller mest interessante artistar.»

Ho har også stadfesta sin posisjon over dammen. På låta si «Serotonin» har ho fått med seg ein av dei mest ettertrakta produsentarne for augeblikket, FINNEAS, broren til popidolet Billie Eillish.

Girl in red live på P3 med songen «Rue» som er ute på debutalbumet. Du trenger javascript for å se video. Girl in red live på P3 med songen «Rue» som er ute på debutalbumet.

Opptre på eit av verdas største talkshow

Oppturane for Girl in Red står verkeleg for tur. For to veker sidan tok ho i mot Spellemannsprisen for årets internasjonale suksess.

Og fyrstkomande måndag skal ho opptre på Jimmy Fallon som er eit av verdas største talkshow.

Han husar gjestar som Justin Bieber, Miley Cyrus, Shawn Mendes og andre internasjonale stjerner.