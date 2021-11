– Girl in red har hjulpet meg veldig, veldig mye, forteller hun.

I den nye sesongen av NRK-serien Haik blir vi blant annet nærmere kjent med popstjernen Marie Ulven, AKA Girl in red. I episoden møter hun flere superfans, deriblant Ibaq Abdi Mader.

– Første gang jeg hørte Girl in red så følte jeg at dette var meg. Det var nesten som om det var jeg som hadde sittet og skrevet teksten om meg selv. Så realistisk føltes det. Da følte jeg meg mer akseptert, sier Mader.

I Haik får Mader en helt spesiell overraskelse når Girl in red opptrer for henne: – Å bli overrasket av Marie kom som et sjokk! Det morsomste var at jeg ikke engang la merke til at hun sto rett foran meg. Så absolutt ikke den komme, men var utrolig koselig, sier hun. Du trenger javascript for å se video. I Haik får Mader en helt spesiell overraskelse når Girl in red opptrer for henne: – Å bli overrasket av Marie kom som et sjokk! Det morsomste var at jeg ikke engang la merke til at hun sto rett foran meg. Så absolutt ikke den komme, men var utrolig koselig, sier hun.

Redd for å komme ut

For det å komme ut av skapet er ikke like lett for alle, og det er noe Mader selv har kjent på. 17-åringen fra Oslo forteller at musikken til Girl in red fikk en stor betydning for henne da hun selv skulle fortelle foreldrene sine at hun er skeiv. En samtale hun var veldig nervøs for.

– Det var veldig vanskelig for meg i starten. Jeg var redd med tanke på at foreldrene mine er fra Somalia, og det å komme ut overfor min far, som er veldig religiøs, sier hun.

– Jeg satt og skalv foran faren min og tenkte at: «Dette her kommer til å gå gærent. Nå kommer jeg til å få så mye kjeft. Nå skal de sikkert kaste meg ut», sier hun.

Mader forklarer at det å høre på Girl in red var hennes eneste måte å takle den vanskelige situasjonen på.

– Musikk er min måte å håndtere ting på. Da har jeg spilt Girl in red på repeat. Hun har en musikk som får meg til å roe ned i sjela. Jeg føler at jeg blir sett, og at de følelsene jeg har inni meg er jeg ikke alene om, sier Mader.

Og foreldrenes reaksjoner gikk over all forventning.

– Det gikk veldig fint å komme ut, så jeg er veldig heldig med det. Foreldrene mine tenker at så lenge jeg er glad så er de glade. Da følte jeg meg skikkelig fri.

I programmet Haik får Girl in red kjærlighetserklæringer av fans fra hele verden. Du trenger javascript for å se video. I programmet Haik får Girl in red kjærlighetserklæringer av fans fra hele verden.

Musikken i fokus

Mader er heller ikke alene om å føle seg truffet av Girl in reds musikk. Med over en milliard avspillinger på Spotify, over to millioner følgere på Instagram og nesten like mange på TikTok, har Marie Ulven skapt seg en solid fanbase som strekker seg langt utenfor Norges grenser.

New York Times omtaler henne som et skeivt forbilde, og frasen «do you listen to Girl in red» har blitt en kode for å spørre andre jenter om de er homofile. Dette ble også til en global plakatkampanje, der denne teksten preget vegger i land som Russland og Polen, hvor homofile diskrimineres.

Med åpenhjertige tekster om skeiv kjærlighet og det å være forelsket i jenter, så er det ikke rart at mange homofile har omfavnet Ulven og musikken hennes. Likevel har hun selv blandede følelser om å bli sett som et skeivt ikon.

– Først og fremst så er jeg veldig takknemlig for å få oppmerksomhet rundt musikken min, men det er ikke all oppmerksomhet man har lyst på heller, sier Ulven.

– Jeg har syntes det har vært litt kjipt at folk fortsatt er på et sted hvor de ser seksualiteten og ikke musikken først, utdyper hun.

Girl in red fra Horten har tatt verden med storm. Her fra en konsert i Austin, Texas i oktober i år. Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP

Ulven mener selv at musikken er det viktigste. Likevel synes hun det er vanskelig å ta inn over seg hvor stor betydning den kan ha.

– Jeg tror jeg undervurderer hva jeg kan bety for noen. Jeg tenker ofte at jeg ikke kan være så viktig for noen, men jeg prøver å jobbe med å ikke snakke ned musikken og dens verdi, forteller hun.

Selv har Ulven i dag et sterkt forhold til musikk og hun beskriver det nesten som å være forelsket når hun hører låter hun liker.

– Jeg vet hvor viktig musikk har vært for meg. Det har definert meg. Det er så utrolig mange liv som jeg kan ha hatt en rolle i, reflekterer hun.

Girl in red har en enorm fanskare, og stjerner som Billie Eilish, som hun skal varme opp for neste år, Taylor Swift og The 1975 står på listen over hennes fans. Likevel blir Ulven tydelig grepet når hun får se personlige hilsener fra noen av hennes mange fans rundt om i verden.

– Jeg synes det er så rart. Jeg er så liten, men musikken min betyr noe, sier hun i programmet.

– Jeg har alltid tenkt at jeg er så ubetydelig, men det er veldig fint å se at det er noe som betyr noe. Jeg tror egentlig at musikken min er veldig viktig for veldig mange mennesker.

Christine tar Girl in red med på en biltur fylt med overraskelser og musikk. Hun vil finne ut hvordan en nokså redd artist fra Horten har klart å vinne verden med musikken sin. Du trenger javascript for å se video. Christine tar Girl in red med på en biltur fylt med overraskelser og musikk. Hun vil finne ut hvordan en nokså redd artist fra Horten har klart å vinne verden med musikken sin.

