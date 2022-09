Girl in red får Telenors kulturpris: – Jeg føler meg litt tom

– Det er jo bare veldig kult.

Det sier Marie Ulven, jenta bak artisten Girl in red, til NRK.

Hun er tildelt Telenors kulturpris som kommer med en pengepremie på 500.000 kroner.

– Jeg synes jo det er skikkelig kult. Jeg er den yngste personen som har fått denne prisen og også den eneste innen popsfæren, fortsetter hun.

Når NRK ringer sitter hun hjemme i leiligheten på Sankthanshaugen i Oslo, i et rolig øyeblikk mellom to energitappende konsertrekker.

Girl in red er den yngste mottakeren av Telenors kulturpris noensinne. Foto: TWENTY TEN MANAGEMENT / TELENOR

Når hun svarer er toneleiet flatt. For selv om hun er glad for nok en utmerkelse, synes hun ikke det er like enkelt å kjenne på følelsene som burde komme med anerkjennelsen.

– For å være helt ærlig, så har jeg det ikke så bra. Jeg klarer bare ikke å føye meg til viben akkurat i dette øyeblikket her. Jeg klarer ikke å ikke bare si akkurat hvordan jeg har det nå, skjønner du hva jeg mener?

– Ja?

– Det ville vært å lyve hvis jeg skulle tatt på meg liksom en sånn klovnehatt nå for å juble og tjohei når jeg egentlig bare har en skikkelig tung dag.

Roses for sin åpenhet

Girl in red har bygget merkevare på å være ærlig. Det er også noe juryen bak Telenors kulturpris vektlegger.

Juryen bak Telenors kulturpris vektlegger Girl in reds ærlige tilnærming til å være artist og kommunisere med fans og resten av omverdenen. Bildet er fra da hun spilte på Øyafestivalen i sommer. Foto: Eskil Olaf Vestre

«De fleste artister har en enorm barriere mellom det artistiske liv og det private, men Girl in red utfordrer dette skillet gjennom sin åpne, ærlige fremtoning og direkte kommunikasjon med fans» står det blant annet i begrunnelsen.

– Hun har et helt særegent uttrykk, hun er pop-snekrer, hun skriver låtene og tekstene, og når det treffer så treffer det stort, det treffer oss alle, utdyper juryleder Martin Eia-Revheim overfor NRK.

Ble blå i ansiktet

Men det er krevende å være Girl in red, synes Marie Ulven. Sist helg holdt det på å gå galt under en konsert på festivalen Superbloom i München.

– Da var jeg bare tvers igjennom sliten. Du vet når man bare føler at man nesten ikke kan løfte en finger eller kan gå opp en trapp og kjenner at, satan, nå er jeg sliten. Sånn var jeg på fredag. Jeg kunne ikke se for meg hvordan jeg skulle stå der og rocke. Men så klarer man jo liksom å gjennomføre likevel, sier Ulven.

I sommer spilte Girl in red på den verdensberømte Coachella-festivalen - med blant annet Billie Eilish. Foto: Matt Winkelmeyer / AFP

Men det kostet å tappe kreftene.

– Etterpå trodde jeg at jeg skulle dø, og det medisinske teamet på festivalen måtte komme og sjekke meg fordi jeg var helt blå i ansiktet.

– Hvis man ikke har energien, så har man ikke det. Og da havner man alltid i minus, fortsetter Ulven.

Rekord i Spellemanns-nominasjoner

23-åringen har knapt hatt en rolig dag siden hun slo gjennom i 2018 med låta «I wanna be your girlfriend». Året etter ble hun kåret til årets Urørt og nominert til både Spellemannprisen og P3 Gull.

I fjor ga hun også ut sitt første studioalbum, «If I Could Make It Go Quiet», som landet henne en plass på listen over verdens 500 mest strømmede artister på Spotify.

P3 Gull 2018 - Girl In Red - "I Wanna Be Your Girlfriend" Du trenger javascript for å se video. P3 Gull 2018 - Girl In Red - "I Wanna Be Your Girlfriend"

Med albumet satt hun også nominasjonsrekord under Spellemannprisen – hele syv stykker.

Tre av dem vant hun, inkludert Årets spellemann, som verdensstjernen Billie Eilish tok seg tid til å overlevere da de turnerte sammen.

Det har med andre ord blitt mange priser. Og mange konserter. Og lite tid til å leve her og nå.

– Det er bare litt mye for tiden. Jeg har reist halvparten av dette året her. Så selv om det har skjedd en god ting, da, så føler jeg meg litt tom. Det er bare sånn det er, sier hun og legger til:

Det er litt mye for tiden, sier Girl in red, som har vært på reise store deler av året og skal være på USA-turné den kommende måneden. Hun håper å finne overskuddet til å jobbe med nytt album.

– Men jeg tror det er viktig at folk får med seg de sidene også, få høre de sidene der.

Nytt album i vente

Nå skal hun turnere en måned i USA, men håper å få energi til å jobbe på sitt kommende album utover høsten.

– Nå drømmer jeg om å bli inspirert og få masse gjennomføringsevne og masse energi.

Hun ler litt.

– Og kanskje en liten ferie, da.

Girl in red fremfører "Rue" på P3 Live. Du trenger javascript for å se video. Girl in red fremfører "Rue" på P3 Live.

Foreløpig er hun booket til konserter helt fram til april neste år.

Og selv om det til tider er overveldende å være artist, er det kjærligheten til musikken som holder Girl in red gående.

– Musikk er den ene kunstformen som bare hitter alle mennesker, uavhengig av språk. Musikk knytter folk sammen. Og jeg synes det er så heftig at jeg får se det mens jeg spiller konserter.