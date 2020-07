– Jeg er klar for å ta den risken. Hypotetisk kan jeg jo komme i fengsel. Men så vidt jeg vet er det ingen i Sverige som har kommet i fengsel på bakgrunn av å ha skrevet en bok.

Den svenske medieprofilen og aktivisten Cissi Wallin fortsetter sin kamp. I sin selvbiografi «Alt som var mitt» forteller hun sin historie. Hun hevder hun ble voldtatt som 21-åring og beskriver hvordan hun opplevde overgrepet.

Dette gjør hun til tross for at hun ble dømt for ærekrenkelse mot Fredrik Virtanen i Stockholm tingrett, for å ha hengt ham ut som voldtektsmannen. Saken er anket. Wallin mener det som feminist er naturlig å fortelle om kvinners situasjon.

– Menns vold og overgrep mot kvinner er et enormt strukturelt, globalt problem. Vi har ikke bare en koronapandemi. Vi har en pandemi av vold mot kvinner som pågår. Og den syns jeg det er selvsagt at man skal bekjempe, sier Wallin til NRK.

Advokat: – Voldtektsanklagen må bevises

Men Wallin kan selv havne i problemer og bli domfelt når hun nå gir ut boken og forteller om voldtekt, mener advokat Carl Bore. Han er ekspert på ytringsfrihet og ærekrenkelse.

– Voldtektsanklagen må kunne bevises. Hvis ikke bryter hun loven og menneskerettighetene. Grensen for lovlige og ulovlige ytringer er den samme i Norge og Sverige. Så det er en overhengende risiko for at dette blir nye ærekrenkelser som ender i rettssak og domfellelse av henne, også i Norge.

Bore legger til:

– Loven er sjangeruavhengig, så grove påstander må man ha solid bevismessig grunnlag for, selv om det er en selvbiografi.

Vil ha MeToo-oppgjør i Norge

Cissi Wallin har tidligere blitt hyllet som en MeToo-heltinne i Sverige, før rettssaken kom. Og hun håper at boken vil blåse liv i MeToo-debatten, også i Norge.

– Etter hva jeg har forstått så ble ikke MeToo like stort i Norge som i Sverige. Så dere har kanskje mye igjen å ta oppgjør med. Og da kan denne boken være en fyrstikk til det, den kan tenne en flamme i den debatten.

Fredrik Virtanens eget oppgjør med MeToo, boken Uten nåde, ble også utgitt i Norge. Og allerede før utgivelsen av Wallins bok kaster Fredrik Virtanen ut en brannfakkel.

Virtanen sier til Klassekampen:

– Selvsagt kommer forlaget til å politianmeldes om boka inneholder samme type løgner som hun ble dømt for av svensk domstol.

Og legger til:

– Grensa for ytringsfrihet går ved lovbrudd, selv om jeg forstår at kapitalistisk grådighet iblant trumfer lov og etikk.

Forlag: – Virtanen er uinteressant

Redaktør og forlegger for boken i Norge, Marie Lexow, sier Memo forlag gir den ut fordi de tror mange kvinner kommer til å kjenne seg igjen i Wallins beretning.

– Cissi Wallin ble utsatt for en forferdelig opplevelse før hun knapt hadde rukket å bli voksen. I boken forteller hun nakent og ærlig om de tøffeste årene av sitt liv. Boken handler om redsel, skam og angst, men også om viljen til å kjempe og forbedre livet sitt.

Hun sier videre:

– Virtanen er uinteressant i denne boken, den handler ikke om ham. Dette er Cissi Wallins historie, slik hun har opplevd den.

Mener boken går under ytringsfriheten

Lexow mener boken ikke bør resultere i en domfellelse, og at den går innunder ytringsfriheten.

Og Wallin selv mener at hun er berettiget til å fortelle om sine opplevelser.

– Å gi ut en bok i et demokrati med vår ytringsfrihet, er noe jeg syns alle bør få gjøre. Det er alle menneskers rett å få gi sin versjon. Jeg syns ikke det skal være straffbart å fortelle sin egen historie.

I Sverige kan man bli dømt til straff, fengsel eller bøter, for ærekrenkelse. I Norge kan man kun bli dømt til å betale økonomisk oppreisning.

