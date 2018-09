Gir seg i NRK

Grethe Gynnild-Johnsen, direktør for Distriktsdivisjonen, slutter i NRK. Hun har hatt ansvaret for den største divisjonen i NRK, siden virksomheten utenfor hovedkontoret på Marienlyst ble samlet i september 2008. – Nå er oppgaven jeg fikk for ti år siden fullført fra min side, sier Gynnild-Johnsen. Hun oppgir 150 reisedøgn i året som en del av årsaken til at hun nå velger å slutte.