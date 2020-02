Gir klarsignal til å rive Y-blokka

Sondre Justad takker Teigen

I et Instagram-innlegg med et bilde av Jahn Teigen og en 13 år gammel utgave av seg selv takker artist Sondre Justad Teigen for alt han lærte ham. – Takk for alt du lærte meg og rausheten, Jahn. Det ble starten på reisen min, og mye av det du snakket om er fortsatt med meg i dag. Enhver sang er en historie som skal fortelles. (NTB)