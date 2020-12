Gir full gass mot festivalsommer neste år

Alle store festivaler ble avlyst eller erstattet av digitale arrangement i år. Neste år tror festivalbransjen at de strenge koronatiltakene er borte.

OPTIMIST: Jonas Prangerød i Øyafestivalen gir full gass mot stor festival neste sommer. Foto: Henriette Mordt

– Vi ser at de lovende nyhetene om vaksine kommer tettere og tettere. Vi tror og håper på en festivalsommer med stort publikum som ligner på festivalsomrene som vi har hatt før, sier Jonas Prangerød, pressesjef i Øyafestivalen.

Omtrent 80 prosent av dem som hadde billett til Øyafestivalen i 2020, har overført billetten sin til 2021, opplyser Prangerød. De jobber for fullt med å booke artister for 2021.

I dag ble det klart at Dagny, Arif og Malin Pettersen er blant dem som skal stå på scenen neste år, hvis situasjonen tillater det.

I Bergen forventer konserten med Post Malone å samle 22.000 mennesker i juni.

Ønsker noe tilnærmet normalt

Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører har et inntrykk av at arrangørene planlegger ansvarlig nå. Men legger til at arrangører ønsker festivalene sine gjennomført, samt er usikre på hva som skal møte dem sommeren 2021.

– De aller fleste sitter nok med ti forskjellige scenarioer de jobber ut ifra, og det beste utfallet er selvfølgelig å gjennomføre festivalsommeren noe tilnærmet normalt, sier Tone Østerdal som er daglig leder for Norske Konsertarrangører.

– Mange regner med at vi ikke kan ha like høy kapasitet på festivalene som vi er vant med.

Hun synes er vanskelig å si noe om hva som er det mest realistiske med tanke på festivalsommeren.

– Det kommer veldig motstridende signaler fara helsemyndighetene knyttet hvor raskt det vil gå med vaksineringen, derfor er det veldig mange ulike scenarioer nå.

Forventer krisepakker om de må avlyse

NRK har vært i kontakt med flere store festivaler i Norge. Mange planlegger for vanlig festival neste år, men tar også høyde for alternativ gjennomføring. Om de må avlyse, er det flere som sier at de forventer støtte fra myndighetene.

DRØMMEN: Får Øyafestivalen det som de vil, ser det ut som dette i Tøyenparken neste sommer. Bildet er fra 2018. Foto: Berit Roald

– Vi har tro på at skulle det bli avlyst vil stimuleringsordninger gjøre oss i stand til å arrangere gode og verdige alternativer som gir drift til både oss og næringskjeden rundt oss, skriver Henriette Myrlund i festivalen Bukta i Tromsø.

Bergenfest deler Buktas forventning til støtte fra myndighetene, mens by:Larm i Oslo sier de i verste fall risikerer konkurs om festivalen må avlyse.

– Dersom vi, og andre aktører i samfunnslivet, skal stille all planlegging i bero til samfunnet er 100 % trygt kan vi bare pakke sammen først som sist og be sistemann ut om å slukke lyset, sier Frank Nes i Bergenfest.

Debutant

Malin Pettersen skal stå på scenen på Øyafestivalen for første gang. Hun håper festivalsommeren kan bli en markering på slutte av koronatiden.

– Vi trenger den gleden av å være i samme rom, eller ute på samme gresslette og høre den samme musikken samtidig, og ha den samme umiddelbare reaksjonen. Jeg tror det kommer til å bli helt euforisk, sier hun.