Da den nye operaen i Bjørvika åpnet i 2008 satt statministeren på første rad og det glimtet i ordførersmykker fra alle landets kommuner. Det offisielle Norge satt på de 1364 klappsetene. Ti år senere har Operaen gitt to billetter til jubileumsforestillingen til hver av Norges 422 ordførere, men denne gangen skal alle billettene gis videre til innbyggere i kommunene.

Kravet er at de aldri har vært i Operaen før.

Det er verdens mest populære opera, «La Traviata», skal spilles under feiringen av 10 års-jubiléet 14. april.

– Det er en del blod i «La Traviata», så vi anbefaler 15-årsgrense. Ellers er det åpent for alle, sier Kenneth Fredstie, markeds- og kommunikasjonsdirektør på Operaen.

– Alle liker iallefall én arie

Solist Eli Kristin Hanssveen, operasangeren som mange sikkert også kjenner fra Stjernekamp, delte ut billetter til ordføreren i Gran. Willy Westhagen tror dette vil skape interesse for opera i kommunen.

– Hvordan kommer du til å velge ut to av Gran kommunes 13 751 innbyggere?

– Vi skal nok finne på noe morsomt. Jeg vil gjerne koble dette opp mot noen som fortjener det; pådrivere og ildsjeler, sier ordfører Westhagen.

– Dette passer veldig godt, vi skal jo arrangere operafestival i sommer. Ikke sant, Eli?

Solisten på Operaen nikker ivrig og forteller at hun har drømt om å lage operafestival i mange år, i Røykenvika hun ser fra småbruket sitt. «Operafest Røykenvik» går av stabelen i juni.

Men før det skal jubleumsforestillingen i Bjørvika fylles til randen i april.

– Hvordan blir det å synge opera for folk som ikke har peiling?

– Det er helt normalt. Jeg hørte noen si det på tv sist forrige uke; at opera er for fiffen. Kyss meg! Hvis til og med jeg, som skulle bli den nye Madonna, kunne bli operasanger, så kan alle like iallefall én arie.

– Folk må bare få høre god opera, på toppnivå. Det er jo kulere å se Real Madrid som første fotballkamp enn noe annet?

«La Traviata» er verdens mest spilte opera. Her er en scene fra oppsetningen på Operaen i 2015. Foto: Den Norske Opera og Ballett / Erik Berg

Hvorfor bare nybegynnere i Operaen?

– Så hvorfor inviteres det bare opera-ferskinger til forestillingen denne dagen?

– Vi har 10 gode år bak oss. Når vi tenker framtid, er det viktig å få med de som ikke har vært her før, sier Kenneth Fredstie på Operaen.

– Vi vil gjerne vise at vi er åpent for dem som ikke bor i Oslo også. Dette er det eneste huset i Norge som er dedikert til opera og ballett, og det er her for hele befolkningen.

– Vi må ta et større ansvar for opera utenfor huset her.

– Hva med de 520 plassene som ikke fylles opp av de som får billett av ordførerne?

– De kommer vi til å gi bort på Facebook. Til folk som ikke har vært i Operaen før.

NRK FEIRER OPERAENS 10-ÅRSJUBILEUM Ekspandér faktaboks NRK skal ha jubileumsuke (9.-15.april) for å hedre Operaen Kulturredaktør i NRK Marius Hoel beskriver det som tidenes største operasatsing på NRK. – Vår ambisjon er å løfte frem opera til hele folket og vise hva dette fantastiske bygget, og innholdet som skapes i det, betyr for Norge. På selve dagen (14. april) skal NRK være til stede, med en minutt for minutt-sending med forberedelsene til kveldens operaforestilling, samt et verdensrekordforsøk med operakor: 8000 korsangere skal synge sammen på operataket. NRK skal også direktesende forestillingen «La Traviata», som er verdens mest spilte opera. Les mer om prosjektet her.

«La Traviata», verdens mest populære opera, direktesendes på NRK TV og NRK1 lørdag 14. april.