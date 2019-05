I de nye dekoderne fra Get vil det ikke lenger være mulig å bruke tekst-TV-funksjonen. Det er i dag omtrent 300.000 mennesker som bruker tekst-TV-tjenesten daglig ifølge tall fra NRK og analyseselskapet Kantar.

Det kommer frem i forbruker og medie-undersøkelsen som er gjennomført av analyseselskapet, og som viser at det er omtrent syv prosent av befolkningen som bruker tekst-TV hver dag.

Nå kan det imidlertid være over for dem som får de nye TV-boksene fra Get.

– Stadig færre bruker tekst-TV og flere av TV-kanalene har lagt ned funksjonen allerede, blant annet TV 2, TV 3 og TV Norge. NRK har sagt de vurderer å gjøre det i nær framtid. Derfor har vi valgt å ikke bruke ressurser på å ta med funksjonen inn i de nye boksene, men heller bruke tid og penger på andre funksjoner som blir viktigere i fremtiden, sier kommunikasjonssjef Sebastian Eidem i GET.

– Er på grunnfjellet av brukere

Han trekker blant annet frem at muligheten for å bruke apper på de nye TV-ene vil bli bedre.

– Fremover vil de nye boksene la deg installere alle mulige apper, som vil gi større brukeropplevelse enn det tekst-TV kan, mener han.

Eidem presiserer at det er frivillig å bytte til den nye dekoderen, og de som ønsker kan ha den gamle med tekst-TV så lenge de vil.

Kristian Tolonen, analysesjef i NRK, forteller at tekst-TV-bruken nå er på sitt laveste.

– Nå er vi på grunnfjellet av brukere, altså de som har tekst-TV som en sterk vane. Det er godt voksne mennesker, over 50 og 60 år, sier han.

– Faktisk er i nærheten av å se et medium dø ut

Tolonen tror ikke at det at Get sine nye dekodere slutter å ha tekst-TV vil gjøre store utslag på tallene, da det har vært nedgang i tallene over tid.

Hvor lenge tror du NRK kommer til å fortsette med tekst-TV?

– Når man ser på mediehistorien så er det ikke sånn at et medie som har dødd ut av seg selv, folk leser fortsatt bøker. Men om vi kaller tekst-TV et medie og konkluderer med at vi allerede er på grunnfjellet så er dette det første eksperimentet hvor vi faktisk er i nærheten av å se at et medium faktisk er i ferd med å dø ut, selv om det er litt makabert å si det, fordi det rekrutteres ikke noe særlig nye brukere til tekst-TV, sier han.

– Selv om tallet er fortsatt er der med de syv prosentene som fortsatt bruker det, så vil det ta 5 til 20 år før alle er helt borte, og det tror jeg ikke NRK eller mediebransjen ellers kan vente på. Sånn sett ville jeg nok tro at man ikke kan vente til det står 0 % på brukerundersøkelser før man skrur av, men akkurat når det vil slutte må noen andre svare på, legger han til.

I februar 2017 la TV 2 ned sine tekst-TV-sider, til tross for at tekst-TV da hadde hatt en svak økning i brukere ifølge Norstat. NRK skrev da at 400.000 nordmenn over 12 år brukte tekst-TV hver dag. To år senere er det altså 100.000 færre brukere av tjenesten.