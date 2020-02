Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) har sett seg lei av at kunstnere som bruker kjønnsorganer, avføring eller kroppsvæsker i kunsten får offentlig støtte.

Hun sier til NRK at to gode eksempler er at kunstner Vegard Vinje får millioner av kroner årlig for en teateroppsetning der han spruter maling ut av anus, og at Ulf Nilseng har mottatt 3,3 millioner for å putte penis gjennom «glory-hole».

– Det må være lov som politiker å rett og slett stille spørsmål om dette er forsvarlig bruk av skattebetaleres penger, sier hun til NRK.

Og hun sier hun har full forståelse hvis «folk flest» blir opprørt.

– Det er ikke kunsten i seg selv som provoserer mest. Jeg tror det er nettopp det at skattebetalerne finansierer dette.

Se utdrag fra forestillingen her:

Kunstneren slår tilbake: – Forferdelig

Kunstner Ulf Nilseng steiler av Frp-politiker Hjemdals utspill.

– Jeg syns det er helt forferdelig. Stykket «Gloryhole» handler ikke om penisen min, det handler om kjærlighet, nærhet og kropp.

Foto: Margret Helland / NRK

Han påpeker at han fikk 1,2 millioner kroner i støtte for forestillingen «Gloryhole», og at de drøyt tre millionene Hjemdal snakker om gjelder for en hel trilogi. Nilseng mener kunst handler om ytringsfrihet, og oppfordrer politikere til ikke å dømme kunst de ikke har sett.

– De bør komme og se disse forestillingene de mener så mye om. Da tror jeg det kan hende at denne Frp-dama faktisk ville likt en forestilling som «Gloryhole», sier Nilseng.

– Lukket ute av en kulturelite

Hjemdal har utfordret kulturminister Abid Raja i saken. Hun sier at hun gjør det med bakgrunn i at hun har fått mange henvendelser fra «folk på gata».

Hun hevder også at det går utover andre kunstnere som ikke får støtte, selv om de driver med såkalt bredere kunst.

– Dette berører andre kunstnere, som føler seg lukket ute av en kulturelite, sier Hjemdal.

KUNSTFORSVARER: Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja mener kunsten må være fri, og at det ikke er opp til politikere å bestemme hvem som skal få offentlig støtte. Foto: Terje Bendiksby / Terje Bendiksby

Kulturministeren: – Kunsten skal være fri

Kulturminister Abid Raja mener at det blir helt feil at politikere skal gå inn og bestemme som skal få støtte fra institusjoner som Kulturrådet.

– Hele poenget er at kunsten skal være fri. Det er ikke vi som skal hverken dømme eller bedømme kunst. Vi skal gi midler, så er det kunstfaglige råd som ligger til grunn for hvem som skal få støtte eller ikke, sier Raja til NRK.

Han mener som kunstner Nilseng at det dreier seg om ytringsfrihet.

– Kunstens formål er å engasjere oss, berøre oss, provosere oss. Hvis vi går inn og dømmer kunsten så vil vi begrense ytringsfriheten, sier han til NRK.

Foreslår folkejury i stedet for Kulturrådet

PROVOSERT: Frp-politiker Silje Hjemdal mener hun må få stille spørsmålet om veldig drøy kunst bør få offentlig støtte. Hun hevder hun har skattebetalere i ryggen. Foto: Ida Yasin ANdersen / NRK

Silje Hjemdal kjøper ikke Rajas resonnement.

– Kunsten skal få være fri som den bare vil, men det er noe med hva man skal bruke skattebetalernes penger på.

Hun mener saken viser at dagens måte å fordele kunststøtte på har klare svakheter.

– Jeg tenker at man nå bør ta en diskusjon om vi skal ha den ordningen vi har, med Kulturrådet og Kulturfondet. Kanskje en folkejury ville hatt større legitimitet blant folk flest.