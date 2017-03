Gamle skatter fra Ming-dynastiet er gravd opp i Kina

Det arkeologiske arbeidet startet i november 2016. Forskerne har funnet mer enn 20 000 gjenstander som er flere hundre år gamle.

– Det nye funnet inkluderer 25 gullgjenstander med kulturhistorisk verdi som smykker og krukker, sier arkeolog Li Ruijia til nyhetsbyrået Reuters.

Det er også funnet sølvgjenstander, og alt stammer fra Ming-dynastiets tid. Funnet er gjort på bunnen av Minjiang-elven i Pengshan i sørøst Kinas Sichuan provins.

Bekrefter legender

Arkeologene tror sølvfunnene tilhørte Zhang Xianzhong, lederen av et bondeopprør som fant sted under Ming Dynastiet (1368-1644).

Forskerne mener funnene beviser legenden om at Zhang gjemte sølvet sitt i tomme trestammer.

– Ifølge arkivene etter Qing Dynasty, skar de en trestamme på midten og hulte den ut før de gjemte sølvet inni trestammen. Så brukte de kopper eller jern for å sette de to delene sammen igjen. Slik transporterte de verdifulle eiendeler, sier Liu Zhiyan, som leder det arkeologiske teamet.

Lørdag ble det funnet flere gullgjenstander som forskerne mener stammer fra da Zhang Xianzhong ledet sin hær i krig mot Ming-ledere, vant Chengdu, og proklamerte at han var konge av Daxi Dynastiet.

En legende sier at etter Ming-Dynastiets fall i 1644, dro Zhang fra Chengdu, med sine skatter som han hadde samlet over mange år, i flere store skip på vei til Sichuan. På veien ble de angrepet av lokale krigsherrer og et skip fylt med sølv og gull sank mot bunnen av elven.