Gaming får unge gutter til å snakke om følelser

– Man er oppdratt til at man skal være tøff og kul overfor kompisene sine. Da er det ikke så lett å si at «hei gutta, jeg har det litt tøft om dagen jeg».

Dette sier programleder Niklas Baarli. Sammen med YouTuber Joachim Haraldsen, bedre kjent som «Noobwork», har han startet opp Youtube-kanalen «Ingame».

Konseptet kan virke som en helt vanlig guttekveld, hvor de spiller dataspill med to andre gutter. Men forskjellen er at mellom skyting og erobring, skal de også snakke sammen. Om viktige ting.

Spillkvelden blir til en episode, som vises på YouTube-kanalen «Ingame».

Det er Mental Helse Ungdom som har tatt initiativ til prosjektet, for å få flere unge gutter til å åpne seg opp om følelsene sine.

– Det går inn på deg

Joachim Haraldsen, bedre kjent som Noobwork, lever av spill til vanlig, og har nesten 200.000 følgere på sin YouTube-kanal, de aller fleste av dem unge gutter.

VIL BRUKE SIN POSISJON TIL NOE VIKTIG: Joachim Haraldsen tror han ville vært med på et lignende prosjekt da han var yngre, hvis han fikk spille med sitt idol. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Haraldsen synes det er fint å kunne være til hjelp for noen.

– Når du får høre at den største dødsårsaken blant unge gutter er selvmord, går det inn på deg, sier Haraldsen.

Flere unge gutter sliter

Stadig flere gutter sier de sliter med psykiske helseplager, viser årets Ungdata-rapport. Hver måned tar i snitt seks unge menn mellom 20 og 30 år sitt eget liv, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet.

Per Arthur Andersen, Helsebror, driver Oslos første helsestasjon for gutter. Han mener det er på høy tid å rope et varsko om unge gutters psykiske helse.

TA DET SOM EN MANN: Helsebror Per Arthur Andersen mener det er mye skam knyttet til å åpne seg for unge menn. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

– Trenden nå er at guttene faller ut av skolen, tyr til mer og mer rus, begår kriminelle handlinger, og at de tar sitt eget liv.

Helsebroren forteller at det har vært mye fokus på unge jenters psykiske helse, men at guttene stort sett sliter med det samme.

Fellesnevneren for guttene er at de ikke har for vane å snakke om det.

– Det er mye skam knyttet til det å be om hjelp. Hvis de gjør det, føler de på en måte at de allerede har tapt.

Bryte opp døra

Programleder Baarli ssammenligner det å snakke sammen mens man spiller, med sitte sammen i en bil.

– Vi har begynt rett på et alvorlig tema når vi spiller med guttene. Det tror jeg er fordi man har fjerna blikkontakten.

– Vil de le av meg?

NRK har snakket med en av guttene i prosjektet som ønsker å være anonym.

– Det hjelper å snakke om det som er vanskelig, men det er ikke alltid jeg tør. Det kan være litt skummelt, og jeg er redd for at folk skal le av meg.

Han sier prosjektet har hjulpet ham, og at han synes det er lettere å snakke om vanskelig emner når man slipper å se hverandre i øynene.

– Det er det samme som hvis du liker en jente: du tør ikke spørre henne ansikt til ansikt, så du sender henne en melding. Da blir det ikke like kleint.

Guttene som har vært med på prosjektet har vært overraskende åpne når man først tør å ta opp alvorlige temaer, sier Baarli og Noobwork.

Håpet med prosjektet er, ifølge Baarli, å inspirere flere unge gutter til å tenke litt mer høyt.