Det foregår nå en spleiseaksjon for å ferdigstille debutalbumet til rapperen Vågard Unstad, som nylig gikk bort så altfor tidlig, 36 år gammel.

Slik ønsker kollegaer og de etterlatte å gi musikken hans en plattform og publikum, etter hans død. Unstad holdt på med sitt første soloalbum, «Notoriske B.O.G.», da han gikk bort.

Aksjonen som skal fullføre plata har allerede fått inn over 200.000 kroner, 42 dager før den avsluttes. Målet var 111.111 kroner.

Unstads manager, Leo Ajkic, forteller at dette handler om mye mer enn musikk.

– Det er viktig å hedre Vågard. Dette er et prosjekt han jobbet med som var nesten klart. Det manglet et par refrenger, et par vers, overganger, gjesteartister. Det må gjøres ferdig i den samme stilen som Vågard begynte med, sier Ajkic til NRK.

Tragedien har samlet gjengen

GJENG: Leo Ajkic var manageren til Vågard Unstad. Han sier det er vondt å oppleve å miste vennen sin. Men tragedien har samlet de etterlatte. Foto: Daniel Volle / Daniel Volle/Pandora Film/NRK

Han presisterer at både coveret og de fleste låtene er ferdig allerede.

– Albumet har en rød tråd og et helhetlig lydbilde. Man føler man blir bedre kjent med Vågard når man hører det.

Unstad var regnet for å være en pioner i det bergenske hiphop-miljøet, som han har vært en del av helt sidan tenårene. Et samlet norsk musikkmiljø har vært i sorg etter nyheten om dødsfallet.

Programleder for Musikkrommet, Sandeep Singh, understreker Unstads viktighet i norsk hiphop.

– Vågard var en pioner. Det var ikke mange som drev med rap som hørte på melodiøs, mørk, sørstats-rap når han dukket opp. Men han knakk koden til å gjøre norsk rapmusikk melodiøs, sier Singh til NRK.

Det er enken Ida Unstad som inviterte til dugnaden, som BA først fortalte.

KONSERT: Vågard Unstad var populær både bak spakene og på scenen. Her opptrer han på G-Fest i Bergen i 2018. Foto: Gonzales Photo/Jarle H. Moe / Gonzales Photo

Setter stor pris på pengene

Det har nærmest flommet inn penger etter at teamet gikk ut og ønsket bidrag.

– Vi setter stor pris på alle midlene. Det at folk støtter spleisen og bidrar, gjør at vi får muligheter. Vi kan gjøre musikkvideoer og andre spennende ting. Vi kan bevege oss og gi ut albumet til Vågard, sier Ajkic.

Pengene gjør at Ajkic og gjengen ikke bare kan fullføre plata, men også få gjesteopptredener fra noen av Unstads favorittrappere.

– Gucci Mane koster en del, da må man ha midler, sier Ajkic.

Om det skulle være mer til overs, finner er planen å finne en god sak som Vågard ville ønsket å støtte.

Ajkic sier at det er krevende jobb å gjøre. Men at man også kan kjenne på håp og fellesskap.

– Denne prosessen har definitivt vært tung, det å oppleve det som nå har skjedd med Vågard. Men det har samlet gjengen. Vi vet at han ønsket å gi ut albumet. Og tragedien har gjort at folk kommer nærmere hverandre.