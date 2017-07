Full krangel mellom Jay Z og Kanye West

Kjelder i Tidal fortel til TMZ at Kanye West har vore misnøgd med selskapet i lengre tid. Han meiner at dei skuldar han over tre millionar dollar – om lag 25 millionar kroner.

Tidal er ein musikkstraumeteneste som er eigd av Jay Z. Fleire kjende artistar har investert i Tidal, mellom andre Rihanna, Madonna og Kanye West.

Fekk ikkje bonus

KANYE WEST: Bryt med Tidal. Foto: Justin Tallis / AFP

Det skal vera fleire grunnar til krangelen mellom dei to artistane. Kanye West skal vera irritert fordi det siste albumet hans, «The Life of Pablo» gav Tidal 1,5 millionar nye abonnentar utan at han fekk nokon bonus for det.

Ifølgje TMZ hevdar West at Tidal har brote ei avtale om betaling for musikkvideoane hans. Tidal på si side meiner at West ikkje leverte videoane slik det var avtala i kontrakten.

Kanye West skal òg vera sint fordi Jay Z har baktala han i tekstane på det siste albumet sitt «4:44», utan at han har fått veta noko om det på førehand.

Truar med søksmål

JAY Z: Eig Tidal. Foto: Matt Rourke / AP

Nå truar Tidal med å saksøke Kanye West. Dei har framleis ein gyldig kontrakt med artisten, og vil ikkje godta at han vender seg til ein annan straumeteneste.

West seier at dersom Tidal saksøker han, vil han saksøke dei attende.