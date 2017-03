Frynsete nerver for programleder-Line før Melodi Grand Prix-finalen

– Kanskje dette er litt mye for meg? Kanskje jeg bare ikke skal bli med på Lørdag?

Melodi Grand Prix-programleder Line Elvsåshagen snur seg mot medprogramleder Kåre Magnus Bergh under generalprøvene i Oslo Spektrum. De mange tusen stolene er fortsatt tomme, men nervene er likevel i høyspenn.

Det har de vært siden 26-åringen fra Nevlunghavn i Vestfold ble spurt om hun ville gjøre jobben i januar.

Hun har gjort mye rart og er kanskje best kjent fra programmene «Line jorda rundt» og «Line dater Norge» – eller som programlederen i P3 med det rosa håret. Men dette er ukjent terreng.

– En jobb jeg ikke kan

Meldoi Grand Prix-programleder Line Elvsåshagen under generalprøvene i Oslo Spektrum Foto: Svein Ommundsen, NRK

Det var et lite sjokk da hun fikk spørsmålet om å være programleder i Melodi Grand Prix sammen med Kåre Magnus Bergh. Elvsåshagen måtte rett og slett ha noen dager til å tenke seg om før hun ga et svar til prosjektlederen.

– Jeg sa til Stig (prosjektlederen journ.anm.), du ber meg gjøre en jobb jeg ikke kan, jeg har ingen erfaring, det kan gå til helvete for å si det mildt, så du vet du tar en stor risiko, forteller Elvsåshagen.

– Så sitter han foran meg og gliser og sier: «men Line dette har vi tenkt på og vi vet at du ikke har gjort det før, men vi tar den sjansen vi».

Undervurdert av gamle gubber

26-åringen bobler over av energi og latteren sitter løst hos rosatoppen. Men siden hun personlig er en ekte Melodi Grand Prix-fan føler hun fallhøyden er stor.

Det er første gang Line Elvsåshagen skal lede MGP, men for medprogramleder Kåre Magnus Bergh blir det tredje gangen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Man vil jo gjøre det bra og Melodi Grand Prix er jo så viktig for meg og for veldig mange. Jeg vil ikke være en forstyrrende faktor som gjør det til et dårligere show, eller å ikke presentere artistene på en god nok måte, eller ikke til å ivareta den gleden, hyllesten av musikken og kokonessen som er i Melodi Grand Prix, forteller hun.

Samtidig føler hun at mange lett undervurderer henne.

– Spesielt eldre menn, gamle gubber som tenker at du bare er en spirivipp uten hjerneaktivitet, forteller Elvsåshagen.

Forbereder håret

Meldoi Grand Prix-programleder Line Elvsåshagen i frisørstolen Foto: Svein Ommundsen, NRK

Men tross nerver har hun oppskriften for kvelden klar:

– Jeg tror det å være godt forberedt på at alt kan skje og at alt kan gå galt er nøkkelen og så er det å huske på det som prosjektleder Stig sier: «Det er ikke så farlig. Går det gærent så går det gærent, og du overlever det òg.»

Og hva er vel bedre forberedelse til en stor festkveld, enn en tur til frisøren. For håret, det må prioriteres.

– Jeg har hatt en del hårulykker. Den er ganske tricky den rosafargen, forteller hun.

I sekken har hun pakket en lang rosa lokk med løshår, samt en rosa markeringstusj. Den første vises frem til frisøren som inspirasjon, den andre som advarsel om hvordan resultatet ikke skal bli.