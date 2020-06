Frykter svarte skjermer fram til høsten

I tre og en halv uke har Get-kunder fått svarte skjermer når de har forsøkt å se TV 2-kanaler hjemme i stua si. Den bitre konflikten mellom TV 2 og den Telia-eide TV-distributøren Get har gitt konsekvenser for én million TV-seere. Krangelen handler om hvor mye Telia skal betale TV 2 for å distribuere kanalene deres.

TV 2 meldte i forrige uke at de hadde kommet til enighet med Telia, uten at motparten var enige i dette. De mente at TV 2 stilte «urimelige vilkår», og at de, ifølge E24, sendte ut en «falsk pressemelding». Nå er forhandlingene om en midlertidig løsning helt fastlåst. Partene er uenige om hva som skal være tidsfristen for nye forhandlinger.

– Kan miste inntekter på en halv milliard

Ansvarlig redaktør Knut Kristian Hauger i Kampanje.com har fulgt utallige pengekonflikter mellom mediekonsernene tett opp gjennom årene. Men dette er blant de verste sakene han har sett når det gjelder konfliktnivå mellom partene. Han tror at dette virkelig kan dra ut i langdrag, og minner om at en lignende konflikt i Danmark mellom en TV-kanal og en distributør pågikk i månedsvis.

Ansvarlig redaktør Knut Kristian Hauger i Kampanje mener at inntekter på opp mot en halv milliard kroner på årsbasis kan gå tapt for TV 2 dersom man ikke blir enig med Get. Foto: Eivor Eriksen

Hauger tror fort at TV-seerne ender opp med å måtte vente til høsten før de får kanalene tilbake.

– Norge ruller nå inn i fellesferie, og om ikke noe er på plass innen denne eller neste uke, må vi kanskje vente til høsten når TV 2 ruller ut de store underholdningsprogrammene sine. Kanskje det at én million seere går glipp av Farmen kan være det som irriterer folk såpass mye at partene blir enige, sier han.

– Hvor mye svir dette for partene allerede?

– Dette svir både for TV 2 og Telia, men det svir nok mest for TV 2 på kort sikt, som taper både distribusjonsinntekter fra Get og reklameinntekter. Kanalen mister opp mot 20 prosent av seerne og dermed «varen» som de selger til annonsørene. Litt enkelt sagt kan man si at TV 2 stå i fare for å miste inntekter på opp mot en halv milliard kroner på årsbasis dersom man ikke blir enige med Get, sier Hauger.

Kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, sier dette om hvor lenge dette kan vare:

– Hvis ikke vi blir enig nå, så blir ikke TV 2 å finne for Get sine kunder over en lengre periode og det er jo det vi forsøker å unngå med dette forslaget til en midlertidig løsning.

Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Hun sier at de allerede er i en krevende situasjon etter korona, som har truffet dem hardt.

– Og så får vi denne konflikten på toppen av det, hvor vi også taper store summer hver dag med svarte skjermer, sier Willand.

– Trist konflikt

Og konflikten mellom partene ruller videre.

Willand mener at Telia har som bevisst strategi å holde skjermene svarte for å presse dem.

– Derfor kommer de med grove påstander om falske nyheter og vrenger hvor forhandlingene står, men skrur ikke på igjen kanalene. Den knappen sitter hos dem, sier Willand i TV 2.

Telia svarer tilbake:

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia Foto: Tele2

– Vår forhandlingsdør er åpen døgnet rundt, men TV 2 ønsker ikke å møte oss. De virker mest opptatt av å forsøke og skyve skylden over på oss i mediene. Det mest naturlige – som vi har foreslått – er at vi blir enig om en midlertidig løsning basert på dagens avtale slik at seerne får tilbake kanalene. Begge parter har vært tydelige på at de synes dagens avtale er dårlig, så begge parter burde ha mer enn nok motivasjon til raskt å komme frem til en ny fremtidsrettet avtale som er bra for kundene, TV 2 og oss, sier kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia.

Knut Kristian Hauger i Kampanje synes denne konflikten på mange måter er trist.

– Det vi ser er en konsekvens av to desperate aktører som kjemper i et TV-marked under press, der både TV-seing og reklameinvesteringer faller markant. De lider under konkurransen fra globale selskaper som Netflix og HBO, vanvittige rettighetspriser på sport og en kamp om å overleve i et fremtidig TV-marked der vi bruker mobilen i stedet for den store skjermen i stua.