«Kampen om Narvik» skulle opprinnelig lanseres første juledag i fjor. Men på grunn av nedstengelsen, bestemte de seg for å utsette alt med ett år.

Aage Aaberge har allerede utsatt premieren av «Kampen om Narvik» en gang tidligere. Nå frykter han at han må gjøre det igjen. Foto: Pressefoto

En stund så det lyst ut. Filmen som de har jobbet med siden 2017 og som har en prislapp på 77 millioner kroner, skulle endelig vises på norske kinoer landet rundt.

Men nå har korona gjort nok et comeback.

Derfor står Aage Aaberge, produsent bak filmen, overfor det samme dilemmaet igjen: skal filmen utsettes enda en gang?

– Jeg håper virkelig at vi kan vise filmen som planlagt. Det vil være utrolig tungt å måtte utsette det nok en gang, sier Aaberge.

Jakob Oftebro spiller Charles Braude i «Den største forbrytelsen». Foto: Fantefilm

«Den største forbrytelsen» møtte på det samme dilemmaet i fjor da den skulle lanseres på norske kinoer.

De bestemte seg for å ikke utsette premieren, i motsetning til Aaberge.

Men ettersom mange kinoer var stengt landet rundt, spesielt i Oslo og områdene rundt, førte det til lavere kinotall enn ventet, forteller regissøren Eirik Svensson.

– De jeg kjenner i Oslo fikk ikke sett filmen på kino før lenge etter mange andre. Det er en film som jeg alltid har tenkt er fin å se i fellesskap, men det gikk man glipp av.

Regissør Eirik Svensson arrangerte premierefest for stabben, et år etter premieren av filmen «Den største forbrytelsen». Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Ønsker hjelp fra kulturministeren

– Problemet vårt er at vi tar en kolossal risiko. Vi har et stort lanseringsbudsjett som vi må begynne å bruke. Men vi har ikke et system som kan avlaste oss for den risikoen, sier Aaberge.

Det systemet han hinter til er stimuleringsordningen fra i fjor som nå er fjernet.

Derfor har Aaberge og Virke filmproduksjon nå sendt brev til kulturdepartementet der de ber om at KUD ser på en rekke tiltak.

Blant annet ønsker de at stimuleringsordningen skal bli gjeninnført.

– Akkurat nå sitter vi helt alene med det ansvaret, sier Aaberge.

Hva Virke Produsentforening ber om Ekspandér faktaboks 1. Stimuleringsordningen Skal bidra til at det blir gjennomført kulturarrangement, og stimulere til aktivitet.

Skal stimulere til økt aktivitet i hele kulturarrangementet sitt verdikjede.

De som kan søke om støtte er de som er hovedarrangør for et arrangement, om de tok imot mindre enn 60 prosent fra offentlige tilskudd i 2019, og registrert i Enhetsregisteret.

De som IKKE kan søke om støtte er blant annet de som har mottatt middel fra Kulturdepartementets andre støtteordninger som følge av covid-19 for samme arrangement som det søkes om tilskudd til under denne ordningen.

Det Virke ønsker er at denne ordningen skal videreføres dersom smittesituasjonen fører til myndighetspålagte restriksjoner. 2. Garantiordning/produksjonsgaranti Normalt har produsenter forsikringer mot avbrudd av produksjon, men ifølge Virke er det nå ikke mulig å få avbrudd som er relatert til korona. Det har blitt innført en produksjonsgaranti, men den avvikles i løpet av 2021. Virke ønsker at garantiordningen for film- og serieproduksjon blir forlenget. 3. Krisehjelp Virke Produsentforeningen ønsker at NFI ikke skal inkludere koronahjelpetiltak i sine ordinære ordninger, som skal gjøre at noen mottakere av tilskudd blir rammet av at statsstøttetaket slår inn.

Norges kultur- og likestillingsminister, Anette Trettebergstuen, ønsker å invitere bransjen til et møte for å diskutere situasjonen. Foto: Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

I en e-post til NRK skriver kulturminister Trettebergstuen at hun følger situasjonen nøye og at hun vil ta initiativ til et møte med hele kulturbransjen for å diskutere veien framover.

– Kompensasjonsordninga for kultursektoren er allerede videreført ut året, og kommuner har mulighet til å innføre koronasertifikat i stedet for smittevernrestriksjoner for å kunne gjennomføre blant annet kulturarrangementer som normalt. Vi skal fortsette å ivareta kultursektoren, og vi vil komme med ordninger ved behov.

Kulturbransjen har slitt med å få publikum tilbake til tross for gjenåpningen

Julekonserter og teateret har fortsatt mange usolgte billetter, noe som har ført til bekymring hos Trettebergstuen.

Men kinobransjen har kommet veldig godt ut av gjenåpningen, forteller kulturkommentator i Adresseavisen, Terje Eidsvåg.

Terje Eidsvåg skjønner godt at filmbransjen frykter en ny nedstengelse. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

– De er den delen av kulturlivet som har klart tilbakekomsten etter nedstengingen best.

Han forklarer at filmer som «Tre nøtter til Askepott», «James Bond» og «Verdens verste menneske» har hatt veldig gode kinotall.

– Hvis man ser på tallene fra de siste månedene, så er bransjen nesten tilbake til tiden før pandemien, sier Eidsvåg.

Men til tross for dette frykter Aaberge at de vil gå inn i nok en mørketid hvis myndighetene bestemmer seg for å innføre strenge restriksjoner, som en-meteren.

– Da er det klart at vi mister store deler av publikumsgrunnlaget vårt, sier Aaberge.

Lav smittefare på kinoer

Det er fortsatt uvisst om «Kampen om Narvik» blir årets julefilm. Foto: Azad Razaei / NRK

Men midt oppi all denne uroen finnes det et lystpunkt. Nemlig rapporter fra England og Tyskland, som tyder på at det oppstår veldig lite smitte på kinoer.

– Folk holder som regel kjeft når de er på kinoer. Det er sannsynligvis en av de kulturarrangementene der smittefaren er relativ liten, forklarer Eidsvåg.

– Men forstår du uroen til Aaberge?

– Ja. Hvis det blir nasjonale tiltak er det veldig mye som står på spill for en så dyr, norsk produksjon.

Hvis det ikke blir restriksjoner så har nordmenn en god kinojul i vente, avslutter Eidsvåg.