Frykter masseoppsigelser i kulturlivet

Koronapandemien har vært tøff for kulturlivet. I begynnelsen av januar 2020 lå det an til å bli et rekordår for bransjen. Det snudde brått i mars.

– Vi ser i undersøkelsen at 1 av 4 står i fare for å miste jobben når den utvidete permitteringsperioden på 52 uker går ut i mars. Det viser tydelig at det er behov for å utvide den, sier Rhiannon Hovden Edwards, leder for kultur og opplevelser i Virke.

Rhiannon Hovden Edwards frykter masseoppsigelser. Foto: Inger Kristine Lee / NRK

– Nå rulles vaksinen snart ut, da hadde det vært helt meningsløst at folk mister jobbene sine, sier hun.

Hos Virkes medlemmer er over 20.000 arbeidstakere permitterte.

Edwards ønsker tiltak fra regjeringen for å sikre at kulturbransjen kommer seg gjennom krisen.

– Vi mener det er behov for en «restartsplan» fra regjeringen med tiltak for at krisen blir så kort som mulig for disse bransjene og fortsetter:

– I den planen bør det være en forlengelse av permitteringsordningen og en lønnsstøtteordning slik at permitterte kan komme tilbake på jobb.

I sceneteknisk produksjon, som lys og lyd, er mellom 53-73% av Virkes medlemmer permitterte.

– Det er en alvorlig og kritisk situasjon. Det er flere tusen arbeidsplasser som står på spill.

Hittil har mellom 5400 og 9600 av Virkes medlemmer blitt sagt opp på grunn av pandemien, ifølge organisasjonen.

– Det verste scenarioet er at lysene slukkes mellom jul og sommer, sier Edwards.

– Det mørkeste året

Lys og lydleverandøren Bright har måttet permittere mellom 80–110 ansatte på grunn av pandemien.

– Vi har nok en gang fått utsettelse på støtten vår, vi får derfor ikke støtte før ett år etter nedstenging, sier Jan Inge Ingebrigtsen, administrerende direktør i Bright.

Administrerende direktør i Bright, Jan Inge Ingebrigtsen, ønsker større forutsigbarhet mot sommeren 2021. Foto: NRK

Nå som de har fått utsettelse på støtten, er det usikkert om de kan hente folk tilbake til jobb.

– Det verste er alle som er permitterte og at de ikke kan komme tilbake på jobb.

Ingebrigtsen frykter det vil bli en kompetanseflukt i bransjen.

– Vi har unike ansatte med spisskompetanse innen lys og lyd. Mister vi den kompetansen kan ikke vi operere utstyret vårt i 2021. Det haster enormt.

– Det har vært det svarteste og mørkeste året i Bright sin historie, sier han.

Vil justere løpende

Av de fire departementene som har ansvar for dette saksfeltet, svarer Arbeids- og sosialdepartementet torsdag kveld.

På spørsmål om det er aktuelt å forlenge permitteringsordningen svarer Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim:

– Vi har allerede forlenget permitteringsperioden til 52 uker, noe som betyr at perioden for koronaledige tidligst utgår i løpet av mars, og fortsetter:

– Det er vanskelig å forutsi hvordan smittesituasjonen ser ut da, men vi kan love at vi vil fortsette å følge situasjonen nøye, og komme med løpende tiltak og justeringer der vi ser behov for det.