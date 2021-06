Frykter at TikTok kan ødelegge matgleden hos unge

Maria Abrahamsen Østhassel er psykolog og operer også som TikTok-psykolog for å nå ut til ungdom. Hun har sett at det publiseres stadig mer innhold om mat og kosthold på plattformen.

Fleire trendar i sosiale medium bekymrar – «smal midje»-trend er ein av dei

– Det er mange trender som går på dette med mat. Som for eksempel «What I Eat In A Day».

Under emneknaggen #WhatIEatInADay publiseres innhold der man har som mål å spise under 1200 kalorier i løpet av en dag. Og dette mener hun kan være skadelig for mange.

– Når barn og unge blir mye eksponert for denne typen filmer på TikTok som idealiserer en farlig kroppsvekt så vil hjernen etter hvert normalisere dette og har lettere for å kopiere denne atferden.

Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel lager humoristiske videoer som skal hjelpe de unge.

Cathrine Hagerup Birkelid jobber som prosjektkoordinator i Smaksverkstedet. Her arrangerer de et aktivitetsprogram for barn og unge hvor de har fokus på å skape matglede, mestring og gode matopplevelser i fellesskap.

Hun har opplevd å ha unge kursdeltakere med et vanskelig forhold til mat.

– Vi har hatt barn på kurs nede i 10-12 årsalderen som har vist bekymringer rundt hvor mange kalorier det er i en banan.

MATPOSITIVISME: Cathrine Birkelid ved Smaksverkstedet sier at de har fokus på at mat skal være noe gøy og positivt. Foto: NRK

– Jeg tenker at det er viktig at influensere og de som har stor påvirkningskraft på barn kjenner sin rolle og er bevisste på hvilken påvirking de har, sier Birkelid.

En positiv mat-influenser

Kristoffer Kayyne Kaalsaas er en av dem som er med på å snakke om mat i positiv forstand i sosiale medier. Gjennom å lage enkle matretter på sin TokTok-konto håper han å spre matglede blant unge følgere.

Kristoffer lager røffe og upolerte matretter som skal være enkle for følgerne å lage. Foto: Kristoffer Myhre

– Jeg tror det inspirerer ungdom i stor grad til å lage mat. Jeg får høre fra foreldre som sier at 13-åringene deres aldri har lagd så mye mat etter at de begynte å følge meg.

– Jeg tror de liker det fordi det er litt røft og upolert. Det er ikke så seriøst og det jeg lager ser ut som noe du kunne ha klart å lage.

Med over 200.000 følgere på kontoen «Kaaynelagermat» lærer han følgerne sine å lage blant annet raspeballer.

TIKTOK-KOKK: Kristoffer Kayyne legger ut matvideoer som skal inspirere unge til å lage mat.

Han har også selv slitt med mat en periode i livet sitt.

– Jeg selv har slitt mye med matlyst for jeg har ikke funnet så mye som jeg liker å spise. Med mine egne oppskrifter tror jeg at jeg kan inspirere unge til å lage digge matretter.

Østhassel mener det er viktig med positive matvideoer slik de Kristoffer lager.

– Han er et godt forbilde innenfor dette temaet og han bruker humor og han klipper filmene på en slik måte som jeg tror treffer mange unge.

Hun oppfordrer foreldre til å følge med på barnas TikTok-bruk.

– Det kan være viktig for foreldre med barn under 18 år å vite om og følge med på hva de ser av videoinnhold. Ha gode samtaler med barna om hva de ser på TikTok.