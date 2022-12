Frykter at iranske rappere blir henrettet

– Deres liv er truet på grunn av deres bruk av frie ord, sier Sverre Pedersen i Freemuse, og legger til:

– Alle som skader Toomaj Salehi og Saman Yasin begår en utilgivelig forbrytelse.

Bildet skal vise Saman Yasin da han fikk vite dommen sin. Bildene er hentet fra iransk statlig TV. Foto: Tasnim News

Freemuse og Pedersen har sammen med Safemuse skrevet et brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt og kulturminister Anette Trettebergstuen, der de oppfordrer den norske regjeringen til å gjøre alt for å redde livene til Salehi og Yasin.

Begge organisasjonene jobber for kunstneres frihet verden over.

Yasin er en kurdisk-iransk rapper og Salehi er en iransk rapper. Tekstene deres er ofte regimekritiske og tar opp saker som overgrep og undertrykkelse i Iran.

I en av låtene sine synger Salehi: «Noens forbrytelse var å la håret sitt flagre i vinden. En annens forbrytelse var at han eller hun var modig og frittalende».

Dette er en av flere tekster som regimet anser som forbrytelser. Rapperne er anklaget for «fiendskap mot Gud» og for «grov korrupsjon». En slik dom ender som regel med dødsstraff i Iran, ifølge Pedersen.

Helt siden dødsfallet til Jina Masha Amini har iranere tatt til gatene for å uttrykke sitt misnøye med regimet. Foto: CLEMENS BILAN / EPA

Familien: – De tortureres

Begge har vært aktive i demonstrasjonene som har preget landet etter dødsfallet til 22-år gamle Jina Masha Amini. På sosiale medier har de delt flere videoer fra demonstrasjonene, der man kan høre de kreve en endring i Iran.

– Dette er ikke to rappere som har våknet til liv nå. De har gjennom sin kunst utfordret undertrykkelsen og trakasseringen av mennesker i Iran over lang tid, forteller Pedersen.

Salehi har vært arrestert siden 30. oktober i år. Yasin har vært fengslet siden 2. oktober.

Toomaj Salehi jobber til daglig på et smelteverk, men har fått en stor følgerskare for sine regimekritiske hiphoplåter. Foto: Hossein Ronaghi / Wikimedia Commons

Pedersen forteller at han har vært i kontakt med familiene til rapperne.

– De forteller at sønnene deres har blitt utsatt for grov tortur i fengsel. Vi har fått bekreftelse på at nese og fingre er knekt, i tillegg til store skader på bena som følge av torturen de utsettes for, hevder Pedersen.

Han legger til at familiene ikke får utlevert domspapirene fordi domstolen sier at en offentliggjøring er en trussel mot rikets sikkerhet. Familien hevder også at rapperne ikke får tilgang til en egen advokat, ifølge Pedersen.

Iran benekter

I en e-post til NRK benekter Irans ambassade at Salehi og Yasin har blitt utsatt for tortur og at de ikke har tilgang til en advokat.

– Toomaj Salehi og Saman Yasin ble ikke arrestert fordi de deltok i fredelige demonstrasjoner, men fordi de deltok i, og oppfordret til, voldelige og urovekkende aktiviteter. Saman Salehi holdt en pistol og avfyrte tre skudd på et offentlig sted, skriver ambassaden.

– Loven burde håndheves uten diskriminering, og ingen sosial status burde føre til straffrihet, heller ikke for artister, skriver ambassaden videre.

Amnesty Iran skriver på Twitter at Salehi ble tvunget til å tilstå at han avfyrte en pistol under tortur.

83 år gamle ayatolla Ali Khamenei har vært Irans øverste leder siden 1989. 26. november ble Khameneis egen niese arrestert for å ha kalt regimet morderisk. Foto: AFP

Norske myndigheter: – Dypt bekymret

– Vi ønsker et tøffere press fra den norske regjeringen. Sterkere offentlig uttalelser mot den ville volden som regimet utsetter folket sitt for. Klare krav om å stoppe dødsdommene og gjennomføring av henrettelser, sier Pedersen.

Statssekretær Erling Rimestad (Ap) i Utenriksdepartementet skriver i en e-post til NRK at de ikke har tatt opp behandlingen av Salehi og Yasin.

– Men senest i går var den iranske ambassadøren innkalt til en samtale i Utenriksdepartementet, skriver Rimestad.

– Der gjorde vi det tydelig at det som nå skjer i landet er helt uakseptabelt og må stanse, skriver han videre, og understreker at norske myndigheter er dypt bekymret og fordømmer henrettelsen av personer som har deltatt i demonstrasjonene etter Mahsa Aminis dødsfall.

Målrettede angrep

Pedersen mener at myndighetene målrettet angriper musikere og kunstnere fordi de ser på dem som en særlig trussel på grunn av deres følgerbase og evne til å nå ut.

I dag jobber han med 50 diverse kunstnere som er fengslet i Iran. Det har han gjort de siste 10 ukene. Han fikk vite om Salehi og Yasin noen få dager etter at de ble fengslet.

– Vi ønsker å presse myndighetene i Iran til å stanse denne galskapen og den sinnssyke volden som rettes mot befolkningen, sier Pedersen, som også oppfordrer det norske folk om å engasjere seg mer.

– Vi må støtte disse modige, unge menneskene som går ut i gatene selv om de vet at soldatene har fått ordre om å skyte for å drepe.

Eksil-iranere markerer sin støtte for det iranske folk etter at det ble kjent at Majidreza Rahnavard var blitt hengt offentlig i byen Mashhad nordøst i landet. Foto: Javad Parsa / NTB

Flere dømt til døden

Så langt er to personer henrettet i Iran som følge av demonstrasjonene.

Mandag ble det kjent at Majidreza Rahnavard ble henrettet i byen Mashhad nordøst i Iran. Den unge mannen ble hengt offentlig på et av byens torg.

– Myndighetene brukte en bygningskran til å henge Rahnavard, som skrekk og advarsel til alle andre, skrev NRKs midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal dagen etter henrettelsen.

På mandag ble Majidreza Rahnavard hengt offentlig i byen Mashhad. Foto: 1500Tasvir

Ifølge den norskbaserte menneskerettighetsorganisasjonen Iran Human Rights, er 11 personer offisielt dømt til døden.

– Dette er ikke dødsstraff. Dette er drap, sier leder Mahmood Amiry-Moghaddam, som forklarer at eskaleringen i volden fra myndighetene er et budskap til folket om at de er i stand til å drepe dem – både på gatene og i fengslene.

Ifølge Iran Human Rights har til sammen 458 iranere så langt blitt drept etter dødsfallet til Jina Masha Amini. 63 av disse er barn.