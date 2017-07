2017 er siste året der eit utval festivalar og festspel tek imot mange millionar ekstra i støtte, direkte frå Kulturdepartementet, gjennom knutepunktordninga.

Direktør for Olavsfestdagane i Trondheim, Petter Myhr, er redd kunstnarisk smak skal avgjere skjebnen til store festivalar i framtida. Foto: Grete Thobroe / NRK

– Knutepunktordninga var ei politisk handling der ein såg det som smart å ha svære kulturinstitusjonar utanfor hovudstaden, seier direktør for Olavsfestdagane Petter Myhr.

I 2015 blei ordninga vedteke nedlagt, frå nyttår av er nå alle festivalar søkje støtte frå Kulturrådet. Smale og små festivalar skal søkje frå same pott som store, institusjonelle festspel.

Olavsfestdagane, Festspela i Bergen, Moldejazz, Øyafestivalen og Riddu Riððu er mellom festivalane som har hatt knutepunktstatus.

Knutepunktordninga Ekspandér faktaboks Blei etablert av kulturminister Åse Kleveland i 1995.

I alt 16 festivalar og festspel er omfatta av ordninga. 12 av 16 er musikkfestivalar.

Vedteke nedlagt i 2015. 2017 er siste år med knutepunktordninga.

Knutepunktstatus inneber eit samfunnsoppdrag og kulturansvar utover den ordinære kunstnariske verksemda.

Det er mellom anna ein føresetnad at knutepunktfestivalane hjelper mindre festivalar innan deira knutepunktområde.

Brorparten av midlane har gått direkte frå Kulturdepartementet, medan resten er frå regionale styresmakter.

I 2015 blei det gjeve i alt 90 millionar kroner til knutepunktfestivalar. Støtte frå Norsk kulturfond kom i tillegg. ​

Ordninga har vore omdiskutert og kritisert av fleire som meiner statsstøtta går utover andre festivalar.

Kritiserer det «langsiktige»

– Dette er ei ordning som har vart i 30 år og som vi meiner bør evaluerast, sa Ib Thomsen direkte på Dagsnytt 18 i 2015.

Ib Thomsen, kulturpolitisk talsmann i Frp. Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Den politiske motstanden har vore der sidan ordninga blei til på 90-talet. Argumentet mot har vore at dei ekstra millionane til utvalde festivalar er urettferdig for andre.

No skal alle festivalar konkurrere på like vilkår. Festivalar kan søke om eittårig, treårig eller femårig støtte frå Kulturrådet. Det meiner Myhr er ei dårleg ordning.

– Det uroar meg at vi kanskje skal søkje kvart femte år. Etter eitt år er det blitt fire år, så tre år, og etter fire-fem år finst der inga langsiktigheit.

Myhr seier til NRK at den gamle ordninga, der ein søkte kvart år, blei opplevd som veldig trygg og langsiktig.

– Å ligge som ein eigen post på statsbudsjettet er alltid ein fordel, meiner Myhr.

– Ikkje uavgrensa pengepott

Som Olavsfestdagane er Moldejazz no uroa for finansieringa på sikt. Festivalsjef Hans Olav Solli sa til NRK måndag at festivalen håpte Kulturrådet ville sjå verdien i festivalen og at dei fekk femårig støtte.

– Hadde eg vore arrangør for Moldejazz så hadde eg ikkje vore så veldig uroa, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

For Myhr i Trondheim er det likevel ikkje nok.

– No kjem vi til Kulturrådet som ikkje tenkjer politisk, men som tenkjer kunstnarisk. Då kan ein raskt tenkje at kunstnarisk smak blir avgjerande for om festivalar får pengar eller ikkje.

Tone Hansen, leiar i Kulturrådet, er tydeleg på at distriktspolitikk ikkje blir gløymt.

– Men det er klart det blir kunstnarisk blikk frå dei ulike fagfelta i vurderinga, ikkje berre politisk blikk.

At summane blir dei same til knutepunktfestivalane kan ho derimot ikkje love.

– Dersom Kulturrådet skal kunne auke og styrke festival-Noreg, må vi også få meir midlar til å gjere det. Kulturrådet sit ikkje på ein uavgrensa stor pengepott, avsluttar Hansen.