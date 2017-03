Sist gang noen ble slått ut i denne sesongen av Mesternes Mester, var det Else-Marthe Sørlie Lybekk som måtte ut etter å ha blitt valgt til Nattesten.

I denne episoden måtte Frode Grodås pakke snippsekken og forlate huset. Samtidig måtte han se finaleplassene gå til Helene Olafsen, Anders Jacobsen og Tonje Sørli.

– Litt surt var det å ikke komme til finalen. Målet var å komme blant de topp tre, men det har vært noen skikkelig tøffe konkurrenter, sier Frode Grodås selv.

– Hva felte deg?

– Planen var at jeg skulle bære sandsekker og vinne. Men jeg var for dårlig med pakkinga. Det var min egen feil, sier en nokså sliten Frode Grodås til NRK, rett etter at konkurransen er ferdig.

MELLOM SLAGENE: Frode Grodås og Tonje Sørlie studerer skrubbsår mellom slagene. Foto: Tonje Bergmo / NRK

Liker ikke vann

Han forteller også at han var med på en del øvelser hvor han rett og slett ikke var bra nok.

– Det gjelder, blant annet, svømming. Jeg er ikke særlig glad i det våte element, sier han.

– Det har vært kjempekult, litt annerledes enn jeg trodde. Jeg har fått testa ut ting jeg ikke har gjort på en stund, det har vært utfordrende og fint.

Forandret synet på snowboardere

Deltakerne delte rom så lenge konkurransene pågikk under Mesternes Mester. I tillegg til å være meget fornøyd med sin midlertidige samboer Odd Sørlie, har Grodås mange lovord å komme med om de andre deltakerne i Mesternes Mester.

– Helene Olafsen har forandret mitt syn på snowboardere, jeg trodde de var litt sånne halvkule og «dvasse». Men hun er skikkelig glad og tøff jente med glimt i øyet.

​De gjenværende som kjemper om tittelen Mesternes Mester 2017 er: Tonje Sørli, Helene Olafsen og Anders Jacobsen.