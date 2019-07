Fredriksen-søstrene får siste ord i kunstinnkjøp i avtalen med Nasjonalmuseet

I avtalen mellom partene, som NRK har fått innsyn i, kommer det nå også frem at det er familien som har siste ordet om hva som skal kjøpes inn.

Nasjonalmuseet får låne Cecilie og Kathrine Fredriksens kunstsamling de neste ti årene. Sammen skal representanter fra nasjonalmuseet og Fredriksen Family Art Company også utvide samlingen.

– Avtalen sier at det er Fredriksens representanter som bestemmer hva som skal kjøpes inn, og når avtalen opphører skal alle maleriene tilbake til søstrene, sier kunstadvokat Hans Marius Graasvold til NRK.

Avtalen ble inngått første gang i 2017, men så endret og utvidet 4. juni 2019. Det er i dette tillegget det kommer fram at «partene skal jobbe sammen» for å utvikle samlingen som har fått navnet «Fredriksen Commission».

I avtalen fra 2017 står det også at Nasjonalmuseet kan velge å ikke stille ut et verk, om de mener det ikke passer inn i utstillingen.

– Nasjonalmuseet bygger et stort drivhus for Fredriksen-familien, hvor de kan la verdien øke uten at Nasjonalmuseet får dra nytte av det, sier Graasvold til Klassekampen.

Museumsdirektør: – Nasjonalmuseet kan sitte igjen med svarteper

Stor reklameverdi

De tradisjonelle formene for støtte til museer har i større grad basert seg på donasjoner av enten kunst eller penger, og på dette punktet mener Graasvold at denne avtalen skiller seg ut.

– Her har vi en avtale som i større grad retter seg etter hva Fredriksen-familien ønsker å kjøpe inn, og dels også krever at Nasjonalmuseet bidrar aktivt både ved innkjøp og profilering av bildene, sier Graasvold til NRK.

KRITISK: Advokat Hans Marius Graasvold mener Fredriksen-familiens kunstsamling kan øke i verdi, mens nasjonalmuseet ikke drar nytte av samarbeidet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Han understreker også at selve utstillingene kan bidra til at verkene i samlinga blir mer verdt.

– Det ligger en betydelig reklameverdi i denne avtalen. De får eksponert kunstsamlingen sin på en måte som helt sikkert bidrar til en verdiøkning.

Fredriksen-søstrene: Fredriksen-søstrene om millionavtalen: – Vi gjør det for å hedre mamma

Tydelige skiller mellom hvem som bestemmer hva

Karin Hindsbo, direktør ved Nasjonalmuseet svarer at verkene i dette samarbeidet allerede har en anselig prislapp.

– Dette er verk vi ellers ikke hadde kommet i nærheten av. Og da er det et spørsmål om de skal henge på MOMA i New York eller på Nasjonalmuseet i Oslo.

NEVNT: Kunstneren Marlene Dumas var nevnt som en av kunstnerne samarbeidet ønsker å skaffe verk fra. Her er bildet «The Visitor» som ble lånt ut til Sotheby's i New York i 2009. Foto: Timothy A. Clary / AFP

Hun er tydelig på at det er klare skiller mellom hvem som bestemmer hva i samarbeidet.

– Det er søstrene som har siste ord på hva som skal kjøpes, men det er nasjonalmuseet som bestemmer hva som skal stilles ut og hva som havner i våre magasiner, slår hun fast.

Hindsbo ser også potensial til at samarbeidet, med alle tingene det innebærer, vil bidra til et betydelig løft for museet også.

SER POTENSIAL: Direktør ved Nasjonalmuseet Karin Hindsbo mener samarbeidet kan gi Nasjonalmuseet et betydelig internasjonalt løft. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi mener at dette samarbeidet kan gi oss et betydelig løft internasjonalt som vi ikke hadde fått uten. Så vi mener Nasjonalmuseet også profitterer på dette, sier hun.

Kaller debatten uvirkelig

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande sier i Dagsnytt 18 at debatten er uvirkelig.

– Det er fantastisk at nasjonalmuseet tar denne jobben med å sørge for at noen av dem som kjøper kunst i Norge kjøper bra kunst, sier hun.

– Vi kan ikke styre hvordan de bruker pengene sine, og de kan ikke styre hvordan vi stiller ut kunsten. De får bestemme over innkjøp og jeg har stor tillit til at fagfolkene vi har ansatt på nasjonalmuseet stiller den ut på en god måte, legger hun til.

TILLIT TIL NASJONALMUSEET: Trine Skei Grande tror fagfolkene klarer å vise frem kunsten fra Fredriksen-samarbeidet på en god måte. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ministeren sier videre at hun skulle ønske flere i Norge brukte formuene sine på kunst og kultur, og at de som har kunstsamlinger valgte å stille den ut i Norge.

– Men hver gang noen prøver å dele med det offentlige så får de kjeft, og blir mistrodd på annet vis, mener hun.

Sørbø svarer at han ikke mistror søstrene, men at han mener avtalen legger opp til en ubalanse mellom dem og det offentlige.

Spent på hvordan avtalen utvikler seg

Sørbø sier at han var først positiv til samarbeidsavtalen, men har snudd etter hvert som det har blitt klart at avtalen ikke handler om donasjoner til nasjonalmuseet.

De nye detaljene i avtalen beskriver han som betenkelige, og mener museet bør se på de prinsipielle tingene en gang til.

– At noen av verdens rikeste skal legge beslag på offentlige midler og bli enda rikere og øke sin kulturelle kapital, er noe man burde se nærmere på, sier han.

Sørbø understreker samtidig at han ikke har noe imot at rike eller privatpersoner samarbeider med det offentlige.

SNUDD: Tommy Sørbø mener at de prinsipielle sidene i avtalen bør gjennomgås på nytt. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Hindsbo sier at intensjonen til både museet og Fredriksen-familien er at dette skal bli et langsiktig samarbeid. I Dagsnytt 18 studioet legger hun til at de i slike avtaler må sette en periode, så se hvordan det utvikler seg.

Graasvold trekker også fram at dette er en helt ny type avtale i norsk sammenheng.

– Dette er en avtale som slipper private krefter inn i det som hittil har vært eksklusive områder for museene, sier han til NRK.

Han er spent på hvordan dette samarbeidet utvikler seg framover.

– Det kan godt hende at dette blir helt fint, og at de finner en samarbeidsform hvor dette i praksis blir helt greit, men avtalen som sådan, hvis Fredriksen-familien ønsker det, legger opp til en langt større grad av innblanding enn vi har sett før.