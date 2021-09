Fredrik Domaas gjekk ut av Stjernekamp. - Det har vore ein sjuk reise

Det var Fredrik Domaas som måtte forlate stjernekamp i kveld, etter å ha mottatt færrast røyster frå publikum.

Alexandra Rotan Heidi Ruud Ellingsen og Fredrik Domaas var dei med færrast røyster, men det var Domaas som hadde fått minst.

– Det er veldig trist å måtte reise heim, eg ville vore her lenger, men det er ein konkurranse, og eg var fornøgd med eigen innsats.

Han hadde vore nervøs før kveldens sending, og syns det var skummelt å skulle framføre «Den finast eg veit» av Hellbillies.

– Det var gøy, men eg var nervøs, eg er glad i den låten.

Han ser no tilbake på Stjernekamp som ein god tid, kor han har fått mange nye minner og kjennskap

– Det var vore ein sjuk reise, eg har lært mykje.

No skal artisten tilbake til studio for å spele inn julemusikk, som skal kome i god til før jula ringes inn.

– Eg må si tusen takk til alle som har stemt og heia på meg, også gleder eg meg til å sitje heime og heie på dei andre deltakarane framover.

Falt tårar

I kveld hadde Stjernekamp norsk på norsk som tema, som har vore eit høgdepunkt gjennom fleire sesongar. Vi fekk høyre kjende norske låtar i norsk språkdrakt i laurdagens Stjernekamp.

DOMMARAR: Christine Dancke, Maria Mena og Mona B. Riise sat i dommarpanelet i kveld. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Artist Maria Mena har vore mentor denne veka, og saman med programleiar og journalist, Christine Dancke, var dei gjestedommarar i kveldens sending, saman med Stjernekamps faste dommar, Mona B. Riise.

Artistane hadde valt låtar som betydde mykje for dei, og dommarpanelet var klare for å bli råka.

– Eg var ikkje klar over kor mykje artistane legg i det, fortalde vekas mentor Maria Mena.

Fleire artister var tydeleg rørte etter å a sunge, og tårer falt under kveldens sending.

– Det finns eit lys

TÅREFULL: Ein tydeleg rørt Anna-Lisa Kumoji fekk berre gode tilbakemeldingar frå dommarane. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Artist Anna-Lisa Kumoji rørte alle dommarane da ho framførte låten «Jeg glemmer deg aldri» av Emma Steinbakken, originalt av Hellbillies.

– Eg skal vere meir personleg, og det blir ein forandring for meg. Songen er for meg ein påminning om kor skjørt livet er, sa artisten.

Songen hadde ho dedisert til brur hennar som ho mista i 2019 til rus.

– Eg er glad for at eg har fått ein plattform som Stjernekamp. Eg takksam for å få moglegheita til å spreie eit bodskap som betyr så mykje for meg.

Brur hennar, mista Kumoji til rus.

– Psykisk helse er viktig. Be om hjelp, for det finst. Om eg kan nå ut til nokon som treng det, så vil eg si at det finns eit lys.

I går var verdsdagen for førebygging av sjølvmord.

– Det du gjorde i dag kan ha redda liv, sa Maria Mena.

Hjelpetelefonen til Mental Helse er: 116 123. Telefon er open heile døgnet, alle dagar, året rundt.

1. Jorun Stiansen: Vi Lever – Wenche Myhre

Jorun Stiansen – «Vi lever» Du trenger javascript for å se video.

Fyrst ut på scenen i kveld var Idol- vinnaren frå 2005 Jorun Stiansen, som framførte «Vi Lever» av Wenche Myhre frå 1983. Låten er ei norsk versjonen av den franske låten «En chantant» frå 1978.

– Låten kunne ikkje passe betre etter det året vi har vore i gjennom, sa Stiansen.

Stiansen hadde fått med seg barnekor frå Showskulen i Hønefoss med på scenen, som kora med Stiansen i den siste delen av låten.

– «Vi lever», er den perfekte låten du kunne framføre. Denne låten beskriv det du ikkje har klart å fortelje sjølv, vi er eit heilt Noreg som heier på deg, sa Maria Mena.

2. Alexandra Rotan: Ikke som de andre – Sondre Justad.

Alexandra Rotan – «Ikke som de andre» Du trenger javascript for å se video.

– Eg må bevise at eg kan fortelje noko frå hjartet mitt, så Keiino-artisten under øvinga til vekas program.

Låten «Ikke som de andre» av Sondre Justad, hadde ho dedisert til dei andre medlemmane i bandet.

– Eg trur eg trong dette, å vise at det er nok å berre vere meg, sa ein tydeleg rørt Rotan, som gråt litt etter framføringa.

3. Heidi Ruud Ellingsen: Har ein drøm – Trygve Hoff

Heidi Ruud Ellingsen – «Har en drøm» Du trenger javascript for å se video.

– At eg kan ende opp med å føle så mykje som det eg gjer no, det var eg ikkje klar over, sa Maria Mena.

Musikalartisten Heidi Ruud Ellingsen, hadde valt å framføre «Har ein drøm» av Trygve Hoff. Ho song låten med heimfylket Nordland i tankane.

– Sjølv eg fekk heimlengsel, så programleiar Kåre Magnus Berg.

4. Kevin Mbugua: Smilet i ditt eget speil – Chris Holsten

Kevin Mbugua – «Smilet i ditt eget speil» Du trenger javascript for å se video.

For fyrste gang i karrieren framførte Kevin Mbugua ei låt på norsk. Og låten «Smilet i ditt eget speil» av Chris Holsten imponerte både dommarane og publikum.

– Du tar tak i kjensla. Dette er ein vanskeleg song, men du klarar dette utruleg bra, så dommar Mona B. Riise.

5. Anna-Lisa Kumoji: Eg glemmer deg aldri – Emma steinbakken

Anna-Lisa Kumoji – «Jeg glemmer deg aldri» Du trenger javascript for å se video.

Artist Anna-Lisa Kumoji framfører låten «Jeg glemmer deg aldri» av Emma Steinbakken frå NRK-serien «Rådebank». Låten er dedisert til brur hennar, som døyde i 2019.

– Du song så stødig og fint, som ei salme, sa dommar Mona B. Riise

6. Marius Roth Christensen: Reis meg opp – Kjell Fjalsett

Marius Roth Christensen – «Reis meg opp» Du trenger javascript for å se video.

Marius Roth song «Reis meg opp» av Kjell Fjalsett. originalt, «You raise me up» frå Secret Garden. For Seigmen-gitarist og operasongaren har songen følgt han gjennom heile livet.

Eit stort kor, med ei fiolin-spelar hjelpte Roth under framføringa.

– Du har latterleg bra stemma, men eg lurar på om du har hatt det litt for lett til no, sa Christine Dancke.

7. Fredrik Domaas: Den finast eg veit – Hellbillies

Fredrik Domaas – «Den finaste eg veit» Du trenger javascript for å se video.

Hellbillies songen frå 1999, var den Fredrik Domaas hadde valt å synge i norsk på norsk. Låten blei framført med berre Domaas og ein gitarist på scenen.

– Du importerte meg veldig i kveld, du må skjønne at du er nok i deg sjølv, sa gjestedommar Maria Mena.

8. Carina Dahl: Den fineste Chevy'n – Halva Priset, og Maria Mena

Carina Dahl – «Den fineste Chevy'n» Du trenger javascript for å se video.

– Eg er så heldig som fekk rettleiing frå kjelda, fortalde artist Carina Dahl etter å ha sunge.

Dahl hadde valt å gjere songen «Den fineste Chevy'n» av Halva Priset, og gjestedommar Maria Mena, og fekk ståande applaus frå Mena.

– Eg er så stolt av deg Carina, sa Mena.

9. Bjørn Tomren: Eg er framand

Bjørn Tomren – «Eg er framand» Du trenger javascript for å se video.

Til slutt kom ei norsk folketone. Bjørn Tomren brukte strupesong som ein del av framføringa songen «Eg er framand».

– Kva var det? det var heilt nydeleg, sa Mona B. Riise

Tomren sto aleine på scene, og spilte sjølv instrumentet Shutibox.

– Eg enda no plutseleg opp i det, fortalde Tomren om korleis han lærte seg strupesong.