Frankrikes Eurovision-håp hetses i sosiale medier

Frankrike har bestemt seg for hvem det er som skal representere dem i den internasjonale finalen i Eurovision. Det er 19 år gamle Bilal Hassani.

I dag har sangeren politianmeldt flere personer for å ha kommet med drapstrusler mot han. Ifølge den franske avisen Le Monde skal bakgrunnen for truslene være at Hassani er homofil.

Advokaten hans, Etienne Deshoulières, sier til Le Monde at de har anmeldt flere personer for fornærmelser, oppfordringer til hat og vold, og homofobiske trusler.

Takker for støtten

På Twitter tidligere i ettermiddag takket Hassani for støtten han har fått etter at nyheten om anmeldelsene ble kjent.

– Det er fremfor alt mye kjærlighet, skriver han, og forteller at innboksen hans er full av støttende meldinger.

19-åringen fra Paris har marokkanske aner, og ble kjent i Frankrike da han deltok i sangkonkurransen The Voice for barn i 2015, der han sang Eurovision-vinnerlåta «Rise like a Phoenix» av Conchita Wurst fra året før.

«Konge»

Låta han har med seg til den internasjonale finalen heter Roi, som betyr Konge. Den handler om selvrealisering, og det å være seg selv.

Den internasjonale finalen skal i år avholdes i Tel Aviv i Israel, etter at israelske Netta vant konkurransen i fjor.

– Neste år Jerusalem, sa hun i seierstalen sin. Det gikk ikke upåaktet hen, da blant annet FN ikke anerkjenner Jerusalem som hovedstaden i Israel. I september ble det likevel klart at Tel Aviv skulle være arrangørby.

Semifinalene finner sted 14. og 16. mai, før selve finalen den 18. mai. Siden Frankrike er en av de «fem store» i Eurovision-sammenheng, kvalifiserer de seg direkte til hovedfinalen.