Fra alvor til humor: Else Kåss Furuseth får et nytt lørdagsshow

– Så har jeg med meg Markus Neby som sidekick, legger hun til.

Den folkekjære komikeren forteller at det hele skal foregå i en god buesofa med gjester.

Duoen avslører at talkshowet har premiere i slutten av februar.

Fra alvor tilbake til humor

Else er ikke fremmed for å ta opp alvorlige temaer. Hun har snakket om selvmord i TV-serien «Else om: selvmord» og i høst laget hun serien «Else om: barn».

– Jeg er aldri redd for å prate om alvorlige ting, men her skal vi kun tulle med alt.

– Dette er ikke et program for å ta opp de alvorlige temaene.

– Her er det kosen og det morsomme som skal stå i fokus, sier hun i Nyhetsmorgen.

Komiker Else Kåss Furuseth har tatt på alvorlige temaer både på Nationaltheatret og i programmene «Else om: selvmord» og «Else om: barn». Nå er det humor som skal stå i fokus. Foto: NRK

Fra radio til TV

Markus Neby er kjent fra radioprogrammet P3morgen.

– Han er en ydmyk multikunster, som han kaller seg selv, sier Else om sin nye kollega.

– Det er veldig gøy det her, legger Markus til.

Markus har troa på konseptet.

– Det blir sterke saker dette her, med Neby bak skipet, sier han om seg selv.

Men skjuler ikke at det er en drøm å få jobbe med den erfarne programlederen.

– Else er veldig morsom.

– Som du kjenner henne gjennom media, sånn er hun også på privaten.

Et program med en variasjon av gjester

Else sammenlikner showet med en liten rekekabaret, som inneholder alt fra egg til reker.

– Det blir alle mulige type folk å se i showet vårt, sier Else.

Men understreker at programmet fortsatt skal speile 2020.

– Det skal være et relevant program med aktuelle gjester, men vi skal også invitere gjester som vi tror kan fortelle morsomme historier. Ikke alle gjestene trenger å være kjendiser.

– Vi skal åpne opp og snu iPhonen utover, sier hun lattermildt.

Om én måned skal disse to lede det nye talkshowet på NRK. Foto: Julia Naglestad / NRK

Avslappet tone

– Det er ganske svak diksjon på begge to her. Jeg håper derfor at seerne kan få se et program med litt mindre kontroll, ler Else.

Videre forteller duoen at vi nå skal få se mennesker vi har sett før – i en litt mer avslappet tone. Dette er noe de selv har savnet på TV.

– Det blir et ujålete talkshow, selv om vi skal prøve å være litt jålete, legger Markus til.

– I dag har jeg for første gang prøvd å styrke skjorten min, men det gikk ikke bra.

Og sier at det er et ganske greit bilde på hvordan talkshowet også blir.