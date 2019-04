Fortalte om CP-rammede døtre – takker for støtten

Da Anita Skorgan gjestet «Lindmo» i mars, fortalte hun for første gang om hvordan livet med to døtre som har cerebral parese har vært.

– Jeg har ikke villet snakke om det før, for jeg har ikke hatt krefter til det. Nå føler jeg det er viktig å si det, fordi det er en så stor del av mitt liv, sa hun da hun gjestet programmet.

I etterkant har tilbakemeldingene strømmet på, og Skorgan sier til NRK at hun er glad for at så mange har skrevet til henne.

Mange som er i lignende situasjoner

– Jeg har fått veldig mye respons. Det var ett nettroll som holdt på, men det gidder jeg ikke tenke på. Så det har vært veldig positivt, forteller hun.

Anita Skorgan var gjest hos Lindmo i mars, der hun for første gang fortalte om livet med to døtre med handikap. Foto: Julia Maria Nagelstad / NRK

Anita Skorgan har vært i offentligheten helt siden hun slo gjennom som artist på 1970-tallet. Tidligere i år fikk hun Konges Fortjenstmedalje, og denne uken ble hun innlemmet i Rockheim Hall of Fame.

Men det er ikke før i år hun har vært klar for å åpne opp om denne siden av livet

– Det var bare et sterkt behov for å vise at det også har vært en del av livet mitt, sier hun.

Mange av tilbakemeldingene har kommet fra folk i liknende situasjoner.

– Det er veldig mange som kjenner noen, som selv er i den situasjonen eller som er berørt av det på en eller annen måte. Mange flere enn det man tenker på i første åndedrag.

Har opplevd mye kjærlighet og omsorg

Skorgan forteller at det ikke alltid er like lett å legge merke til all omsorgen som er der ute.

– Det er så mye varme der ute, så mye kjærlighet og så mye omsorg. Nyhetene har så lett for å fokusere på alt som går galt. Da glemmer man alle som tar vare på hverandre, hjelper hverandre og støtter hverandre.

– Hadde du trodd at du skulle få så mye respons?

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt så mye over det på forhånd. Jeg ville ikke at det skulle bli overdimensjonert – det er bare en del av livet, sier Skorgan.

– En sak som trenger en talskvinne

Norges Handikapforbund (NHF) var blant dem som satte pris på Skorgans åpenhet, og sa at det er viktig at disse problemstillingene blir tatt opp.

– Det er kjempeviktig at folk forteller om dette, både om gleden og om kampen mot systemet, sa generalsekretær Sunniva Ørstavik.

Skorgan setter pris på støtten fra NHF.

– Det er jo en sak som trenger en talskvinne eller to, for det er en gruppe mennesker som ikke har noen pressmidler.