Den 19. november gikk Vigeland-museet ut med en etterlysning etter Gustav Vigelsands skulptur «Kvinneportrett».

Museet vet at Vigeland i 1908 modellerte denne skulpturen, som deretter ble hugget i to eksemplarer i marmor. De vet at skulpturene tok veien til Sverige, til kunstsamlerne Thorsten Laurin og Klas Fåhraeus, og at de ble solgt videre en gang i mellomkrigstida. Så forsvinner skulpturene fra museets radar.

Nå har den ene dukka opp.

Kort tid etter at museet gikk ut med etterlysningen får museumsdirektør Jarle Strømodden en telefon:

– Den skulpturen har jeg!

Stemmen i telefonen beskriver skulpturen, og Strømodden og konservatorkollega Guri Skuggen blir opprømte. De «hører for seg» Vigelands «Kvinneportrett». En avtale om å få se skulpturen er snart i boks.

PÅ JAKT: En del av Konservator Guri Skuggens forberedelser til den kommende jubileumsutstillingen har gått med til å lete etter kunstverket «Kvinneportrett». Foto: Unni Irmelin Kvam / Vigeland-museet

Guri er spent. Det kan jo hende at innringeren tar feil. Men snart vet de sikkert.

Skulpturen befinner seg i et privat hjem. Museumsdirektøren og konservatoren tar av seg på bena og trår inn i stua. Fra hylla i stueskumringen skinner den hvite marmoren mot henne, forteller Guri.

– Jeg tenkte åh, den er fantastisk vakker!

Modellen for skulpturen var Marie Nordby, en av Vigelands mange flammer.

De ser med en gang at det er skulpturen de har vært på jakt etter. Eieren hadde alltid visst at skulpturen var laget av Vigeland. Den informasjonen fulgte skulpturen da den kom inn i eierens hjem som arv. At Vigeland-museet ønska å vite hvor den var, var eieren derimot ikke klar over.

PÅ HYLLA: Slik stod skulpturen da museumsdirektør Jarle Strømodden og konservator Guri Skuggen så den for første gang, på hylla i ei privat stue. Foto: Jarle Strømodden / Vigeland-museet

Den forsvunne skulptur stilles ut

I 2019 er det 150 år siden Gustav Vigeland ble født. Norges største billedhogger og far til Vigelandsparken skal feires med et stort nasjonalt jubileum. Museet planlegger en utstilling, og den foreløpige arbeidstittelen er «Gustav Vigeland og hans franske samtidige».

Blant annet 17 arbeider av den franske skulptøren Auguste Rodin skal vises sammen med Vigelands kunst. Vigeland møtte Rodin da han besøkte Paris i ungdomsåra. Møtet med mannen og kunsten må ha gjort inntrykk. Guri Skuggen forteller at den gjenfunne skulpturen Kvinneportrett viser tydelig at Vigeland har henta inspirasjon fra Rodin.

Kvinneportrett blir å se som en del av jubileumsutstillingen fra 11. april til midten av september 2019. Skulpturen forblir i privat eie.

