Forsvarssjefen om Førstegangstjenesten: – Eg gler meg veldig

DR tar ansvar for trakassering

64 tidligere sangere i Danmarks Radios jentekor skal ha blitt krenket av seks voksne. De fleste hendelsene fant sted for over 20 år siden. DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn beklager overfor ofrene. Hun sier at de undersøker mulig erstatningsansvar og påtar seg det fulle ansvar, skriver Jyllandsposten.