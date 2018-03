Første vinner av Eurovision Song Contest er død

I 1956 tok den da 32 år gamle Lys Assia den første seieren under Eurovision Song Contest noensinne, med sangen «Refrain».

Nå har 94 år gamle Assia sovnet inn på sykehus, skriver den britiske avisen Express.

– Vi er utrolig lei oss over beskjeden om at Lys Assia, den store kvinnen av Eurovision, har gått bort. Vår første vinner fra 1956 og en stor støttespiller for konkurransen siden. Hele Eurovision-familien sender våre kondolanser, skriver Eurovision på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Syntes hun var best

Assia var født som Rosa Mina Scharer i Sveits i 1924, den yngste av 12 barn.

Hun var opprinnelig danser, men ble altså den første vinneren av Eurovision, hvor hun blant annet ble spesielt langt merke til etter å ikke være overrasket over seieren.

– Jeg var best, og jeg så også bra ut. Sangen min var den beste – den vakreste av dem alle, sa Assia til pressen etter seieren.

YNGRE DAGER: Lys Assia sang på norsk-svensk underholdningsradio i 1959. Foto: Aage Storløkken / NTB scanpix

Hun representerte Sveits på nytt to år etter den første gangen hun vant, og hun hadde flere gjestopptredner ved senere anledninger.

Da Alexander Rybak vant konkurransen i 2009, var det Lys Assia og vinneren fra året før Dima Bilan, som overrakte ham trofeet.

I 2010 ble også Assia hyllet på Telenor Arena, hvor blant annet Erik Solbakken overrakte henne en rose.

Prøvde flere ganger

Assia prøvde på nytt i 2012 å representere hjemlandet sitt, med sangen «C’etait Ma Vie».

Hun klarte da ikke å komme til finalen, og prøvde på nytt året etter med sangen «All In Your Head», men også denne gangen feilet hun.

2009: Assia sang under finalen i 2009 da Alexander Rybak gikk av med seieren for Norge. Foto: Sergey Ponomarev / AP

Men mye tydet på at den tidligere danseren virkelig elsker å opptre under sangkonkurransen.

I Stockholm i 2016, 92 år gammel, opptrådte hun til fleres overraskelse. Her poserte hun med fansen, og møtte alle som ønsket å snakke med henne.

Gjennom livet har hun vært gift med Johann Heinrrick Kunz og til slutt Oscar Pedersen, som hun var gift med til han døde i 1995.