Første smakebit av Blade Runner-oppfølger

Året i den nye oppfølgerfilmen er 2049. Det har gått 30 siden handlingen i den forrige filmen utspilte seg.

Klassikeren fra 1982 beskriver et dystopisk Los Angeles i år 2019. Der Harrison Ford spiller en blade runner, en spesialpoliti som jager menneskelignende roboter.

Men denne gangen er det Ryan Gosling som spiller hovedrollen. Selv om Ford dukker opp igjen, som vi kan se i traileren.

Ny regissør

«Blade Runner 2049» har norsk premiere 6. oktober 2017.

Denne gangen er det Denis Villeneuve som har tatt over registolen, som blant annet har regissert den kinoaktuelle filmen «Arrival». Ridley Scott er denne gang kun produsent for filmen.

Og en del av stemningen fra den første filmen er gjenkjennbar i traileren. Som den mørke regnvåte storbyen. Men det finnes også en scene i traileren der Ryan Goslings figur kommer vandrende gjennom et oransjefarget landskap og vandrer inn i en stor, tom byggning. Og det er der Harrison Fords karakter dukker opp.

Nye skuespillere

I tillegg til Ryan Gosling finner vi navn som Jared Leto og Dave Bautista på rollelista. Det skriver Filmweb.no.

Og for de som ikke kan vente - slik beskriver Warner Bros. Pictures handlingen i den nye filmen:

Thirty years after the events of the first film, a new blade runner, LAPD Officer K (Ryan Gosling), unearths a long-buried secret that has the potential to plunge what’s left of society into chaos. K’s discovery leads him on a quest to find Rick Deckard (Harrison Ford), a former LAPD blade runner who has been missing for 30 years.