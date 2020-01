Første delfinale i Melodi Grand Prix er i gang

Fantastiske låter og artister, pyro, konfetti og alt annet som hører med. Endelig er den første delfinalen i Melodi Grand Prix i gang.

Gjennom tre dueller kjemper fire artister fra Sørlandet om en plass i den store finalen.

Geirmund og Lisa var først ute på scenen med låtene «Come Alive» og «Talking About Us». I den andre duellen møttes fjorårets Stjernekamp-deltaker Kim Rysstad og tidligere MGP-deltaker Raylee Kristiansen.

Som seer kan du stemme på din favoritt underveis. Selve avstemningene vil du finne på nrk.no/stem eller på forsiden nrk.no. Husk at du kan stemme flere ganger.

Hvis du ønsker å avgi din stemme i programmene fremover må du først logge deg inn på NRK. Det er for tiden litt tekniske problemer med avstemningen, så prøv en gang til dersom du ikke får logget inn på første forsøk.

Her kan du leser mer om hvordan du mer om hvordan du logger inn og stemmer på din favoritt.

Se fremførelsene her:

«Talking About Us» med Lisa Børud.

«Talking About Us» med Lisa Børud Du trenger javascript for å se video.

«Come Alive» med Geirmund.

«Come Alive» med Geirmund Du trenger javascript for å se video.

«Rainbow» med Kim Rysstad.

«Rainbow» med Kim Rysstad Du trenger javascript for å se video.

«Wild» med Raylee.

«Wild» med Raylee Du trenger javascript for å se video.

I tillegg skal Sondre Mulongo Nystrøm som er garantert finaleplass, fremføre låten «Take My Time».

Tidligere denne uken trillet NRKs musikkanmelder terning på MGP-bidragene fra Sør-Norge, og finalist Sondrey som skal fremføre i delfinalen.

Anmeldelse

Sondrey – «Take My Time»

Tekst og melodi: Ola Frøyen, Eric Lumiere og Terchi Pippuri

Sondrey – «Take My Time». Foto: NRK

Sondre Mulongo Nystrøm stod igjen som undertegnedes favoritt etter fjorårets Stjernekamp, selv om han ikke nådde helt til topps. Heldigvis får han en ny sjanse i MGP. Vokalen til Sondrey er som skapt til å mykgjøre enhvers øreganger, og leverer en funky og urban låt til musikkonkurransen. Det er utfordrende å ha en såpass «vanlig» låt i dette sirkuset, noe som fører til at mye av Sondreys genialitet forsvinner i dette bidraget blant de mer utpregede låtene.

Terningkast: 4

Mens Sondrey allerede har kvalifisert seg til finale sammen med fire andre artister, må artistene under konkurrere om en finaleplass i Trondheim Spektrum, 15. februar.

Geirmund Hansen – «Come Alive»

Tekst og melodi: Eric Lumiere, Jonas H. Jensen og Niklas Rosström

Geirmund Hansen – «Come Alive». Foto: NRK

Det er oppfostret mange artister fra sangkonkurransen The Voice. I 2013 var Geirmund Hansen en av artistene som kom seg til live-rundene uten å komme helt på pallen, men som ikke har latt seg stoppe av den grunn. Krigerske «Come Alive» er Hansens bidrag til MGP, men etterlater ingen store spor i særklasse, selv etter flere lytt. Jeg venter tålmodig på at noe skal skje i produksjonen, men dette er en flat affære som ikke fører noen vei.

Terningkast: 2

Kim Rysstad – «Rainbow»

Tekst og melodi: Kim Rysstad og Knut Bjørnar Asphol

Kim Rysstad – «Rainbow». Foto: NRK

Under fjorårets Stjernekamp viste kvederen Kim Rysstad at han kunne mestre flere sjangre enn den kjære folkemusikken. Under MGP går han bort fra det mest bekvemme, med strykere tatt rett ut ifra en hvilken som helst James Bond-film i en storslått orkestral poplåt. I «Rainbow» synger Rysstad om å overkomme hindringer, og den største hindringen her er at den er en trenger et par lytt for å høre potensialet. Den sjansen finnes ikke på scenen, men med modulasjonen på slutten kan alt skje.

Terningkast: 4

Lisa Børud – «Talking About Us»

Tekst og melodi: Jimmy Jansson, Anderz Wrethov, Maia Wright og Laurell Barker

Lisa Børud – «Talking About Us». Foto: NRK

Multitalentet Lisa Børud gjenkjennes best som barnestjerne og Stjernekamp-deltaker. «Talking About Us» er en fengende pop-sak med reggaeton-rytmer. Oppbygningen er ganske standard, men uten noe høydepunkt som skiller seg ut fra en midt på treet-låt som muligens passer seg bedre som bakgrunnsmusikk fra radioen fremfor en MGP-scene.

Terningkast: 3

Raylee – «Wild»

Tekst og melodi: Andreas Stone, Anderz Wrethov, Thomas Wallén og Laurell Barker

Raylee – «Wild». Foto: NRK

Da Raylee deltok i MGP 2015, ble hun slått ut av vinnerlåten «A Monster Like Me». Nå er artisten fra Arendal tilbake med pop-perlen «Wild», som kan være akkurat dét som sørger for at hun kommer lenger i konkurransen denne gangen. Det ligger et stort potensial til å bli et fyrverkeri på scenen, med lik euforisk stemning som i brennheite «Fuego» (Kypros, 2018). Med mindre Europa er lei av sommerlige festlåter, kan dette være en skatt vi får sett i Nederland i mai.

Terningkast: 5

Artistene som deltar i de andre delfinalene gjøres kjent hver mandag i ukene fremover.