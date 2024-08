Forstår styring av kjendisintervjuer: – Savner journalistikk om innholdet i film og TV-serier

– Dette er en del av en uheldig utvikling hvor mediene lager stadig mindre journalistikk på innholdet i det som blir laget. Intervjuene jeg setter opp ender ofte opp med å handle om privatliv eller bagateller som er ment å gi billige klikk, sier Joakim Thorkildsen.

Han arbeider for PR- og innholdsbyrået Newslab. Når en norsk film skal lanseres tar ofte distribusjonsselskapene kontakt med et slikt PR-byrå, som prøver å få presse og media til å lage saker om filmen, slik at filmen får oppmerksomhet.

Thorkildsen, som har hatt ansvaret for lanseringer av mange norske filmer, syns det har blitt krevende å få norsk presse til å lage saker om filmen og filmens innhold.

Thorkildsen skjønner at det er behov for å unngå at lanseringsintervjuene ikke bare vil handle om privatliv og lignende. Foto: Newslab

Han får støtte fra Andrea Berentsen Ottmar, produsent bak storfilmer som «Verdens verste menneske», «Syk Pike» og «Armand». Hun skriver følgende til NRK:

– Vi opplever at det er utfordrende å få til god, kritisk og opplyst kulturjournalistikk i Norge, dessverre. Mange ønsker bare å drive fokuset til personlige ting, ting som ikke har med den faktiske filmen å gjøre.

Andrea Berentsen Ottmar (helt til høyre) savner mer spørsmål om filmens innhold til sine samarbeidspartnere. Her er hun sammen med manusforfatter Eskil Vogt, regissør Joakim Trier og skuespiller Renate Reinsve fra da «Verdens verste menneske» vant Filmkritikerprisen. Foto: Heiko Junge / NTB

Forstår Hollywoods frustrasjon

– Jeg skjønner at man ønsker å få intervjuene til å handle om det som faktisk skal lanseres og ikke alt mulig annet, sier Thorkilden.

Thorkildsen viser her til saken NRK publiserte i helgen om hvordan de internasjonale selskapene, under lanseringsintervjuer, ofte styrer journalister til å kun stille spørsmål om filmen eller filmens innhold.

Thorkilden understreker at han ikke støtter virkemidlene som benyttes for å styre disse intervjuene.

NRK fortalte om tilfeller der journalistens spørsmål blir stoppet under intervjuer, der spørsmål og svar var klippet bort fra videoopptaket av intervjuet og om strenge forhåndsavtaler som må skrives under på før slike intervjuer, der journalisten må love å hovedsakelig holde seg spørsmål om filmen og filmens innhold.

– Jeg syntes også at man undervurderer at skuespillere og regissører kan tenke at det er skummelt å gjøre slike intervjuer – og frykte hva som kommer av spørsmål fra journalistene.

– Så du mener at journalister ikke skal få spørre om hva de vil i et slikt intervju?

– Jeg mener at et premiss for denne typen intervjuer bør være klarlagt på forhånd. Og at de hovedsakelig bør handle om det som skal lanseres.

Thorkildsen presiserer at han mener skuespillere og filmskapere også må tåle kritiske spørsmål, så lenge det handler om filmen de har jobbet med.

Marius Tetlie er fagredaktør i NRK Nyheter og har blant annet ansvaret for nyhetsavdelingens dekning av kultur- og underholdningsfeltet. Foto: Ksenia Novikova / NRK

VG og NRK svarer på kritikken

Fagredaktør i NRK Nyheter, Marius Tetlie, sier at det ikke er overraskende at de som står bak en produksjon ønsker mest mulig mediedekning av innholdet de lager, men han mener at det er riktig å gjøre en redaksjonell vurdering fra gang til gang.

– Noen ganger er innholdet i en film det vi konsentrerer vår journalistikk rundt og andre ganger kan det være en spesiell hendelse eller historie knyttet til en av skuespillerne eller andre problemstillinger som blir dratt frem, sier han.

Eva-Therese Loo Grøttum i VG forstår at bransjen ønsker mer saker om produktet de skal promotere, men mener VG gir leserne dette. Foto: Thomas Andreassen / VG

Leder for nyhetsavdelingen i VG, Eva-Therese Loo Grøttum, er ikke enig i kritikken når det gjelder deres dekning av film og TV-seriefeltet.

Hun viser blant annet til deres program «Blåkkbøster», som handler om nettopp innholdet i filmer og TV-serier.

– Mitt inntrykk er at leserne våre både er interessert i innholdet, men også i de menneskene som er kjente for dem fordi de er skuespillere eller lignende, sier Loo Grøttum.