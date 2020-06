Forsker tror man vil se flere artister på TikTok

TikTok har i koronatiden tatt verden med storm. I første kvartal i år ble den lastet ned 315 millioner ganger, ifølge nettstedet TechCrunch.

Det er flest antall nedlastinger for noen app noensinne. Til sammen har appen mer enn 2 milliarder nedlastinger, skriver nettstedet. Det sosiale mediet består av korte videoer, ofte forskjellige utfordringer, mange knyttet til spesielle sanger.

«Roses – Imanbek Remix», «death bed (coffe for your head)» og «Toosie slide» er blant de ti mest populære sangene i verden på Spotify. De er også brukt i flere millioner videoer på TikTok.

– At en sang går viralt på sosiale medier kan selvfølgelig være supert med tanke på antall streams også videre. Låten blir raskt spredt til mange, skriver Melodi Grand Prix-vinner Ulrikke Brandstorp i en e-post.

Hun har i det siste lagt ut koreografier til egne sanger på TikTok, og oppfordret folk til å slenge seg på.

– Jeg føler at det er en spennende måte for meg å dele min musikk med fansen på. Pluss at vi kan danse og ha det gøy sammen, skriver Ulrikke Brandstorp i en e-post.

Det er ikke like utbredt blant norske artister å bruke TikTok som promoteringsplattform, men forsker Anja Nylund Hagen, ved institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, tror vi vil se mer av det framover.

– For artister som får det til å klaffe finnes eksempler på at TikTok kan være utrolig effektivt for å nå ut til et bredt publikum i hele verden, forklarer Hagen.

– Må prøve å nå ut via flere kanaler

Drake sin sang «Toosie slide» er på 9. plass på Spotify sin Global top 50-liste.

Sangen kom ut i april. Men før den ble sluppet var 15 sekunder av sangen og en dans ute på TikTok. Toosie var en av fire dansere i den første videoen. Han har sagt til Rolling Stone at artisten tok kontakt med dem, med sangen, og at de lagde koreografien.

Dansen hvor man løfter høyre ben til siden, så «slider» mot venstre, er gjentatt i 4,5 millioner filmer på TikTok.

I Norge er det flere artister som er på TikTok. Aurora har blant annet hatt en sang i en viralutfordring.

I disse dager er det mye konkurrerende informasjon, både musikk og annet innhold, som man må bryte gjennom for å bli populær med sitt produkt, forklarer Hagen.

– I konkurranse med alt det innholdet blir logikken at man må prøve å nå ut via flere kanaler, tror hun.

Uforutsigbart hva som går viralt

Akkurat hva som klaffer, slik at det går viralt er litt uforutsigbart, blant annet fordi brukerne er delaktige å skape innholdet og hvordan det sprer seg. På TikTok handler det om at mange nok kaster seg på en dans eller en utfordring. På den måten sprer deg seg rundt på mediet med en annen viralitet enn på for eksempel Instagram, utdyper Hagen.

Forsker Anja Nylund Hagen tror man vil se flere norske artister bruke TikTok til å promotere musikk i fremtiden. Foto: Privat

– Når noe blir populært, så vil man gjerne ha mer av det, sier Hagen.

Derfor ser man ofte at de sangene som er populære ett sted også kan bli det andre steder, hvert fall når det kommer til populærmusikk, legger hun til.

Dansen til remiksen av Grand Prix-sangen «Attention» er brukt i mer enn 2500 videoer.

– Utrolig stas at folk blir med på dansene! Og de er jo så flinke, avslutter Brandstorp.