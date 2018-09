Forskarar stiller diagnosen til Mona Lisa etter 500 år

Måleriet Mona Lisa av Leonardo da Vinci er eitt av dei mest vidkjende og mest omtalte kunstverka i historia. Forskarar har opp gjennom hundreåra sidan 1500-talet prøvd å finne svaret på ikkje berre det gåtefulle smilet , men også andre trekk i ansiktet hennar.

Og du kan berre gløyme enkle forklaringar som at det hadde med kva utval av fargar universalgeniet frå Firenze hadde tilgjengeleg då han skapte meisterverket. At han brukte ekstra mykje gult fordi han ikkje hadde meir brunt, til dømes.

Skjoldbruskkjertelen

Ein mann ser på ein reproduksjon av «Mona Lisa» på ei utstilling i Tyskland i 2014. Foto: Martin Meissner / AP

Dei to amerikanske forskarane Mandeep Mehra frå Brigham and Woman's Hospital og Hilary Campbell frå University of California har granska måleriet på nytt, og dei har spesielt merka seg den gulaktige huda til modellen Lisa Gheradini.

Dei har presentert resultatet i det medisinske tidsskriftet Mayo Clinic Proceedings .

Dei meiner den mest sannsynlege forklaringa på gulfargen er at Mona Lisa hadde unormalt låg hormonproduksjon i skjoldbruskkjertelen. Dei har også merka seg at håret hennar har vorte tynt, og at ho også har teikn på struma.

– På mange måtar er det fasinasjonen av det uperfekte, sneven av sjukdom, som gir dette meisterverket kombinasjonen av mystisk sjarm og realisme, seier Mandeep Mehra til nyheitsbyrået Ansa . Han viser til tidlegare teoriar om at Mona Lisa hadde ein hjartesjukdom, noko forskaren meiner er lite sannsynleg.

Då ville ho mest sannsynleg ha døydd på eit tidlegare tidspunkt, seier han.

Jodmangel

Mehra trur årsaka til Mona Lisa sine sjukdomar har noko med kosthaldet å gjere, og at ho langt frå var åleine om å ha slike symptom.

– Kosthaldet til italienarane under renessansen var prega av mangel på jod. Dette førde ofte til struma. Det er noko vi kan sjå igjen i mange måleri og skulpturar frå denne perioden, seier han.

I tillegg viser han til at Mona Lisa nyleg hadde fødd eit barn då ho sat modell for den store meisteren Leonardo da Vinci. Det gjer det sannsynleg at ho hadde ein betennelse i skjoldbruskkjertelen som følgje av graviditeten, meiner han.

