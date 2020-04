Forrige bok skapte rabalder i Danmark – nå kommer oppfølgeren

– Jeg har fått så mange henvendelser. Det er gledelig for meg, for da vet jeg at det blir skapt ringer i vannet, og at det er flere og flere som sier ifra, sier forfatter Sara Omar til NRK.

Hennes nye bok, «Skyggedanseren», har ført til meldinger fra både fagfolk, kvinner som blir undertrykt og ulike institusjoner, men det er meldingene fra unge gutter og menn hun setter ekstra pris på.

– De gir uttrykk for at den måten de lever på er ikke tilfredsstillende. At de er lei av at de blir utsatt for og presset til å undertrykke deres egne søstre og mødre.

– Det er blitt skapt en stille revolusjon

Boken er den andre i Omars bokserie, og skildrer sosial kontroll og undertrykkelse av kvinner, som ifølge forfatteren også finnes i de norske samfunnet.

– Jeg får mange henvendelser fra norske borgere, som betror seg og forteller meg hvilke forhold og livsvilkår de lever under. Og jeg føler jeg har vært med på å gi dem et trygt sted hvor de kan være seg selv.

Sara Omars nye bok fortsetter skildringene av sosial kontroll og undertrykkelse, denne uken kommer den ut i Norge. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Denne uken kommer boken ut i Norge, og fortsetter fortellingen om Frmesk, som lever et utsatt liv som muslimsk kvinne.

– Vi møter Frmesk som en fullstendig undertrykt kvinne som gjennom hele boken prøver på å frigjøre seg, men det er ikke alltid det lykkes. Men la oss nå se om det lykkes til slutt, sier Omar med et smil.

Hun er optimistisk for at behandlingen av kvinner vil endre seg, på grunn av alle meldingene fra de unge som kontakter henne:

– Det er den nye generasjonen, det er der jeg har mitt håp, det er det jeg investerer i. Fordi det er blitt skapt en stille revolusjon, og den er godt i gang.

– Jeg har forlatt frykten

Omars store prosjekt er å reformere islam, og hennes forrige bok skapte rabalder på grunn av temaene hun tok opp,

«Dødevaskeren» skapte debatt da den kom ut i 2017 i Danmark. Foto: Helge Tvedten / NRK

– Jeg har bruk for at det skal handle om de tause undertrykte kvinner og jenter. Og det er derfor jeg gjør det, og jeg er ikke ferdig, jeg nettopp begynt, sier den dansk-kurdiske forfatteren.

For sine frittalende meninger har hun mottatt den danske menneskerettighetsprisen. Og selv om meningene har ført til at hun lever med strenge sikkerhetstiltak, stopper ikke det henne fra å skrive videre:

– Fordi jeg har sett at det nytter, at det skaper resultater. Jeg har mottatt over 15.000 beskjeder fra forskjellige folk i hele Skandinavia, som åpner opp, som løfter sløret og som tar bladet fra munnen. Så hvordan kan jeg la være?

– Er du noensinne redd?

– Aldri, jeg har forlatt frykten. Det er intet frykt i mitt hjerte. Jeg skriver for å endre mennesker, så de kan endre verden.